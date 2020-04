Se cultiver pendant le confinement : les meilleurs plans gratuits

Le confinement, c'est long, on le sait par expérience, l'ennui est présent, on tourne en rond (ou en carré). S'incruster dans le canapé avec du chocolat n'est pas la meilleure des idées. En revanche, nourrir votre cerveau peut vous donner de l'énergie. Voici les bons plans culture à connaître pour occuper votre semaine.









Ebook à gogo



On dit merci à la Fnac et Kobo qui mettent à disposition 500 livres numériques. Au programme : Un Soupçon d'éternité de Freddy Woets, Laurie de Stephen King (trad. Jean Esch), Rouges Ténèbres de Nicolas Cluzeau et bien d'autres romans. Vous pouvez aussi télécharger des ebooks éducatifs pour apprendre l'anglais, des remèdes de grand-mère pour soigner les petits maux, des livres sur l’orthographe (ça peut être utile) et plein d'autres contenus pour se détendre ou pour apprendre.



On note aussi que l’enseigne Cultura a autorisé le téléchargement d'environ 3000 ebooks, tout comme Le Furet du Nord qui offre un accès libre à 500 œuvres littéraires classiques.



De plus, l'UNESCO offre l'accès à la Bibliothèque Numérique Mondiale. Celle-ci couvre plus de 10 000 ans d'Histoire à travers des cartes, des films, des enregistrements, des photos, des textes, etc. On a donc de quoi lire !



Histoire en streaming



L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) donne un accès gratuit pendant trois mois à sa plateforme Madelen. On y trouve près de 13 000 contenus culturels : séries, spectacles, concerts, émissions, etc. Rapprochez-vous de l'écrivain Marcel Proust qui s'était confiné de sa propre initiative, assistez au concert d'Aretha Franklin, visionnez ou revisionnez l'émission Brouillon de Culture présentée par Bernard Pivot.



En plus de tout cela, vous avez accès à des sélections thématiques comme « debout les femmes » pour les documentaires, « gros frissons » pour les films, etc.



Vous connaissez probablement le streaming pour avoir visionné des films ou autres. Néanmoins, il est important de penser au fait que pendant le confinement, beaucoup d'individus passent de nombreuses heures sur Internet, ce qui ouvre la porte aux personnes malveillantes. Pour éviter les risques de piratage de données, pensez à utiliser un VPN gratuit comme Vpnoverview. Cette astuce vous offre une navigation privée et cryptée, de sorte que personne ne puisse détourner vos données.



Théâtre dans votre salon



Pendant cette période de confinement, l'institution La Comédie-Française a débuté une web TV pour les fans de théâtre : La Comédie continue. Rendez-vous chaque jour à 16 heures pour assister en direct à des mises en scènes différentes : scènes intemporelles, scènes modernes.



Par ailleurs, le théâtre du funambule Montmartre a débuté une initiative semblable depuis sa web TV. De plus, le rappeur et poète humaniste Kerry James a mis en ligne sa pièce « A vif » en accès libre.



Découvrez l'opéra autrement



L'Opéra national de Paris vous permet de visionner des spectacles gratuits directement sur son site. Cette initiative a aussi été prise par le Metropolitan Opera de New York, outre Atlantique. De plus, les chaînes de musique classique Mezzo et Mezzo Live HD sont diffusées en clair pendant cette période de confinement.



Vibrez grâce aux concerts en live



De nombreux artistes ne pouvant plus se produire sur scène, offrent des concerts live à leurs abonnés sur Instagram. Par exemple, Christine and the Queens donne rendez-vous aux internautes chaque jour à 18h pour un concert, à l'instar de Lou Doillon, Benjamin Bolay, etc. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur Instagram TV pour regarder d'autres shows en replay (John Legend, Miguel, M...)



Un musée sur Instagram



Depuis près de deux semaines, les internautes se sont amusés à reproduire des œuvres d'art célèbres via des photos représentatives. On peut toutes les voir sur un compte dédié. Les instagrameurs se font remarquer grâce au hashtag #tussenkunstenquarantaine. C'est l'occasion parfaite pour revoir les œuvres classiques tout en s'amusant grâce aux clichés amateurs qui sont vraiment réussis.



Initier les enfants à la lecture

Ce n'est pas un bon plan à proprement dit, mais cette période de confinement peut être le bon moment pour guider nos enfants vers les livres, qu'ils soient numériques ou physiques. En fonction de leur âge, trouvez les méthodes qui stimulent et qui intéressent vos enfants. Les applications ou les dessins animés éducatifs sont très utiles, veillez toutefois à ne pas les laisser trop longtemps devant les écrans.



Conjuguez technologie et tradition. Vous pouvez choisir une œuvre chaque jour à leur présenter, afin d'étendre leur culture et d'attiser leur curiosité. Par ailleurs, vous pouvez composer un carnet d'art avec des poèmes, des dessins, etc réalisés par vos enfants pendant le confinement.



On s'accorde tous pour dire que le confinement est long et ennuyeux. Néanmoins, les institutions et les artistes, ainsi que les internautes ont mis en place plusieurs systèmes judicieux qui permettent de s'occuper tout en développant sa culture et en faisant travailler son imagination et sa mémoire. On peut donc très bien tromper l'ennui tout en restant productif !





