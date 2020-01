Se rendre à la bibliothèque, activité culturelle préférée des Américains

(photo d'illustration, USAG- Humphreys, CC BY 2.0)

À l'occasion d'un sondage mené à la fin du mois de décembre 2019, Gallup a interrogé 1025 adultes âgés de plus de 18 ans, en les interrogeant sur leurs activités culturelles de l'année passée. Les résultats révèlent qu'en moyenne 10,5 visites à la bibliothèque ont été effectuées par les Américains au cours de 2019, largement plus que les autres activités culturelles citées.Par exemple, la séance de cinéma n'a attiré les Américains qu'à 5,3 reprises tout au long de l'année, soit deux fois moins que la bibliothèque, tout de même. L'événement sportif pointe à 4,7 reprises, le concert et le théâtre, à 3,8 reprises, ou encore la balade au parc national, avec 3,7 visites au cours de l'année.Le même sondage avait été réalisé en décembre 2001, et les résultats sont sensiblement les mêmes, indique Gallup . Les séances de cinéma attirent encore un peu moins, relève l'institut, tandis que les concerts, pièces de théâtre, musées et visites dans les parcs nationaux bénéficient d'un regain d'intérêt.Dans les résultats plus fins, par profil, on apprend — sans vraiment de surprises — que les femmes se rendent presque deux fois plus à la bibliothèque que les hommes (13,4 fois contre 7,5 fois).Information bien connue également, les plus jeunes se rendent le plus dans les établissements de prêt : 15,5 fois en 2019 pour les 18-29 ans, contre 12,3 fois pour les 30-49 ans, 6,8 fois pour les 50-64 ans et 8,2 fois pour les plus de 65 ans. Autrement dit, les États-Unis, comme dans d'autres pays, voient l'habitude de se rendre en bibliothèque peu à peu décliner avec l'âge, après les études, avant de repartir à la hausse pour les plus de 65 ans.On réalise par ailleurs que la bibliothèque est une activité culturelle prisée aussi bien par les adultes sans enfants qu'avec, et que les différents états du pays sont tous intéressés par cette sortie. Ceux du Sud, où la fréquence est la moins élevée, ont tout de même vu les habitants s'y rendre 9,3 fois en 2019.Les Américains les plus aisés s'investissent dans plus d'activités culturelles et de loisirs, assez logiquement : mais l'inverse s'observe pour les visites en bibliothèque, qui augmentent à mesure que les revenus annuels diminuent. Ce qui laisse conclure, sans prendre trop de risques, que la gratuité d'accès, voire d'inscription et donc d'emprunt, est cruciale.