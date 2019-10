Sécurité routière : faut-il interdire les livres audio au volant ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'accident, survenu le mercredi 23 octobre dernier, n'a heureusement pas fait de victime, à l'exception de la 2017 Chevrolet du conducteur accidenté, désormais dans un piteux état. Légèrement blessé, l'homme n'est plus en danger et a été conduit à l'hôpital très rapidement.Les circonstances de l'accident sont inhabituelles : le conducteur a expliqué qu'il écoutait un livre audio et a si bien été captivé par le récit qu'il s'est... évanoui. Le titre de ce livre audio hypnotisant n'a pas été révélé par les autorités... Après sa perte de connaissance, le conducteur n'a pas été en mesure d'arrêter son véhicule au feu rouge, et a donc percuté la voiture devant lui avant de sortir de la route.Ce malheureux accident ne doit pas pour autant laisser penser que le livre audio serait dangereux pour la conduite : selon une étude publiée en février 2018, en écouter un en conduisant permettrait au contraire de se concentrer . En sollicitant de manière constante l'attention, les ouvrages audio aideraient en effet à rester vigilant et bien éveillé, en particulier sur les longs trajets.En attendant, les livres imprimés semblent bel et bien plus générateurs d'accidents que leurs homologues audio...via CBS17