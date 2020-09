Sécurité sociale des artistes-auteurs : le “déni de démocratie” se confirme

Photographie : mobilisation des auteurs à Angoulême, en janvier 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les craintes d'une quinzaine d'organisations d'artistes-auteurs se sont malheureusement confirmées : la possibilité d'élections professionnelles visant à élire leurs représentants au sein du conseil d’administration de leur organisme de sécurité sociale se volatilise.Le décret n° 2020-1095 du 29 août 2020 , dans son article 2, évoque en effet le régime social des auteurs, et procède à quelques ajouts et suppressions dans les textes le concernant. Parmi ceux-ci, la disparition du terme « élus » au profit de la mention des « représentants des artistes-auteurs » à propos des membres du conseil d'administration de l'organisme agréé pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs.Pour la Ligue des auteurs professionnels, « ce terme flou de “représentants” permet d'éviter la notion de représentativité qui, elle, est soumise à la loi. La suppression d'un simple mot, “élus”, marque l'absence dans ce décret des élections professionnelles pourtant promises. C'est une confiscation grave de la démocratie pour les artistes-auteurs », nous indique Samantha Bailly, présidente de l'organisation. « Il faudrait savoir : est-ce que nous sommes une profession ? Apparemment oui, puisque nous cotisons comme des professionnels. Dans ce cas, comme dans tous les métiers, nous devrions avoir une représentativité clarifiée selon le Code du travail. »Plusieurs organisations d'auteurs réclamaient la mise en place d'élections professionnelles pour la gestion du régime social des artistes-auteurs, un point qui figurait par ailleurs au sein des recommandations du Rapport Racine. Le ministère de la Culture y avait semblé sensible, mais le décret du 29 août 2020 coupe court aux espoirs de la profession.L'autre déception des organisations d'auteurs porte sur « l'organisme agréé » chargé de la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Le pluriel disparait des textes, ce qui sous-entend que cette gestion sera confiée à un seul organisme – à savoir l'Agessa, au détriment de la Maison des artistes.Or, le passif de l'Agessa avec les artistes-auteurs est lourd : l'association a en effet failli à son devoir et oublié de collecter les cotisations retraite. Avec des conséquences dramatiques pour un certain nombre d'auteurs, totalement privés de droits à la retraite. « On adoube littéralement l'Agessa, qui est un organisme social défaillant », nous précise-t-on, amer, du côté des auteurs.