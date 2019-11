Séduire de nouveaux lecteurs : le pari des libraires

Un lieu qui s’adapte aux nouveaux défis

La librairie, un espace de rencontres

Des projets qui font leurs preuves

Malgré la fin annoncée par certains des librairies face à la concurrence d’Amazon, de nombreux projets ambitieux voient le jour, tels que la librairie Ici, située dans le IIe arrondissement de Paris. Grâce à sa superficie de 500 m2, Ici fait partie des librairies indépendantes les plus grandes de la capitale . Fondée par deux femmes — Delphine Bouétard et Anne-Laure Vial — la librairie a ouvert ses portes le 26 octobre 2018.Conçue afin d’être un lieu convivial et de sociabilité, un café a été installé au cœur de la librairie, et un espace a été dédié aux rencontres. Ce projet audacieux a séduit les Parisiens, qui y voient « une façon de soutenir un commerce indépendant plutôt que des enseignes comme Amazon ou la Fnac » Certaines librairies plus anciennes modifient leurs espaces afin de s’adapter à leurs nouvelles activités.À Bordeaux, Mollat, première librairie indépendante de France, a ouvert la « Station Ausone » le 16 septembre 2016. Située à quelques mètres de la librairie, cette salle permet d’accueillir 300 personnes et « est équipée du matériel le plus moderne pour sonoriser et filmer les conférences », selon France Bleu Gironde La librairie est un lieu privilégié de conseils et de partage entre les libraires et les clients. La proximité avec les potentiels clients est un véritable atout pour les librairies : la dimension physique permet un contact direct avec les lecteurs. Depuis quelques années, les librairies ont ainsi développé leurs activités au sein de leur lieu de ventes, au moyen de rencontres. Celles-ci sont le plus souvent organisées avec des auteurs, mais peuvent l’être également avec des éditeurs, et peuvent prendre diverses formes : séance de dédicaces, débat, lancement d’un titre, atelier, lecture...La plupart des libraires ont alors misé, parfois dès leur ouverture, sur l’instauration de rencontres régulières. Pour exemple, la librairie Ici, organise le samedi matin des ateliers et lectures pour les plus jeunes lecteurs, ainsi que de nombreuses animations tout au long de la semaine. Depuis l’automne 2019, les libraires ont également mis en place un bookclub pour les ados de plus de 12 ans, au cours duquel ils pourront « parler lectures avec d’autres ados lecteurs, partager ses coups de cœur, y faire des découvertes ».Selon une étude de Babelio réalisée en 2019, « 82 % des femmes, et 72 % des hommes apprécient de rencontrer les auteurs de leurs lectures ». Le pari ambitieux pris par ces librairies semble fonctionner : ces nouvelles activités plaisent aux lecteurs, qui sont alors prêts à soutenir d’autres projets de librairies. C’est le cas de La Zone du Dehors, une librairie bordelaise, a également fait appel à ses clients pour réaménager le lieu de vente. L’objectif ? Une ludothèque, en plus de la librairie généraliste et du café.