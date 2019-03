Selon cette étude, les jeunes britanniques lisent de moins en moins

(photo d'illustration - Richard Leeming CC BY SA 2.0)

C'est dans le cadre de la Journée mondiale du livre (WBD), qui se tiendra le 7 mars prochain, que le National Literacy Trust (NLT) a publié son étude. Selon les données tirées de cette neuvième enquête annuelle de la NLT sur l'alphabétisation, menées auprès de 27.945 enfants et adolescents britanniques, un peu plus du quart (25,7 %) des 8-18 ans lisent tous les jours, contre 43 % en 2015. Le pourcentage d'enfants et de jeunes qui disent lire pour le plaisir a également diminué, tombant à 52,5 %. En 2016, ce chiffre s'élevait à 58,8 %.



Changer la donne grâce à la Journée mondiale du livre ?



Selon les recherches du NLT, la Journée mondiale du livre (WBD) contribue à endiguer voire réfréner la baisse des pratiques de lecture des enfants. En effet, les enfants qui ont participé au WBD l'année dernière sont plus susceptibles d'apprécier la lecture que leurs pairs (78,7 % contre 56,1 %) et deux fois plus disposés à lire tous les jours en dehors de l'école (47,7 % contre 24,1 %).



Le rapport ajoute qu'un tiers des enfants a déclaré lire davantage avec leurs parents à la suite de la Journée mondiale du livre (34,5 % exactement).



Kirsten Grant, directrice de WBD, a déclaré: « Nous savons que l'amour de la lecture peut transformer l'avenir d'un enfant en l'aidant à réussir à l'école, à trouver un bon travail et à mener une vie heureuse et épanouie - et pourtant, ces chiffres de la NLT révèlent un grand déclin de la lecture chez les jeunes. C’est pourquoi, nous faisons appel à tous les parents pour qu'ils placent la lecture au coeur de leurs activités lors de cette journée. »



Cette année, l’organisation collabore avec la NLT pour organiser la tournée en direct de Share a Story dans des régions où le niveau d’alphabétisation est faible, notamment à Dundee, Bradford, Swindon et Manchester.



« La Journée mondiale du livre est la campagne de sensibilisation du public la plus réussie pour célébrer les livres et la lecture. Nous sommes ravis que WBD organise ses événements Share a Story Live dans quatre communautés du Royaume-Uni, où nous travaillons avec des partenaires locaux pour changer des vies grâce à l'alphabétisation », a affirmé Jonathan Douglas, directeur de la NLT. « Ces merveilleux événements contribueront à encourager des milliers d'enfants à aimer la lecture ».



WBD, qui aura lieu cette année le jeudi 7 mars, distribuera également 1 livre sterling aux prisons d'Angleterre et du Pays de Galles pour que les prisonniers puissent lire avec les enfants en visite.



Michael Morpurgo, ancien lauréat et auteur de War Horse, a soutenu l'appel. « Il est essentiel que les enfants, les jeunes et nous tous ayons accès à des histoires qui renforcent les connaissances, l’empathie et la compréhension, éléments nécessaires pour appréhender la vie. Mais il est tout aussi important de laisser aux enfants, à leurs enseignants et aux parents le temps de lire. »



Les données ont aussi révélé que lire des histoires à voix haute aux enfants, sans but ni exercices particuliers, est essentiel pour favoriser la lecture pour le plaisir.