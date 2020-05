Selon le format du livre, les lecteurs ne jettent pas leur dévolu sur les mêmes titres

Chaque année, le Public Lending Right (PLR) recense les ouvrages qui ont été les plus empruntés dans les bibliothèques publiques du Royaume-Uni. Pour la première fois, le classement prend également en compte les formats numériques. D’après les données recueillies, les lecteurs d’ebook, de livres audios et de livres physiques n’emprunteraient pas les mêmes titres.





Photo d'illustration, pixabay license



Pour rappel, au Royaume-Uni, le Public Lending Right (PLR) gère le versement des rémunérations des auteurs en fonction des prêts de leurs livres en bibliothèques. Pour cela, il mesure chaque année le nombre de prêts et établit un classement des auteurs et des titres les plus empruntés.En 2018, le gouvernement britannique a annoncé que le droit de prêt public serait étendu aux livres numériques . Plus concrètement, le fonds public qui était reversé aux auteurs pour le prêt gratuit de leurs ouvrages dans les établissements de prêt est désormais actif pour le pendant numérique.C’est donc assez naturellement que le Public Lending Right (PLR) a pris en compte les ebooks et les livres audio dans son classement annuel, celui-ci couvrant la période de juillet 2018 à juin 2019.

Harry Potter, grand favori des fervents de livres audio



D’après les données communiquées, on remarque que les titres les plus empruntés diffèrent selon le format de l’emprunt. Pour les livres audio, les lecteurs ont généralement jeté leur dévolu sur l’univers magique de J.K Rowling.



Voici le classement :



1. Harry Potter and the Philosopher’s Stone – J K Rowling

2. Harry Potter and the Chamber of secrets – J K Rowling

3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban – J K Rowling

4. Harry Potter and the Goblet of Fire – J K Rowling

5. Harry Potter and the Order of the Phoenix – J K Rowling

6. Harry Potter and the Half-blood Prince – J K Rowling

7. Harry Potter and the Deathly Hallows – J K Rowling

8. Fantastic Beasts and where to find them – J K Rowling

9. Subtle Art of Not Giving a F*ck Unabridged – Mark Manson

10. Becoming – Michelle Obama



Du côté du format ebook, les titres les plus empruntés sont :



1. Eleanor Oliphant is Completely Fine – Gail Honeyman

2. The Midnight Line: (Jack Reacher 22) – Lee Child

3. This Is GoingTo Hurt – Adam Kay

4. Circe – Madeline Miller

5. Origin – Dan Brown

6. Still Me – Jojo Moyes

7. Into the Water – Paula Hawkins

8. Normal People – Sally Rooney

9. Blood Road – Stuart MacBride

10. Killing Floor: (Jack Reacher 1) – Lee Child



La série Normal People, d'après le livre

de Sally Rooney, bientôt diffusée en France



Contrairement aux livres audio, le classement des titres les plus empruntés en format ebook est assez similaire à celui des ouvrages physiques. En effet, des titres identiques apparaissent, mais dans un ordre totalement différent. Ainsi The Midnight Line : (Jack Reacher 22) de Lee Child passe de la seconde à la première place, l’ouvrage de Gail Honeyman de la 1ere à la 4e place.



« Le classement d’emprunt d’ebooks révèle des choix de lecture légèrement différents », a souligné Julia Eccleshare de PLR (via The Guardian). « L’ajout d’ebooks reflète l’arrivée de nouveaux lecteurs dans les bibliothèques publiques, qui pourraient être moins susceptibles d’accéder à une bibliothèque physique pendant leur journée de travail. »



Le classement des titres les plus empruntés en format physique est le suivant :



1. The Midnight Line: (Jack Reacher 22) – Lee Child

2. The World’s Worst Children – David Walliams

3. NYPD Red – James Patterson

4. Eleanor Oliphant is Completely Fine – Gail Honeyman

5. Past Tense: (Jack Reacher 23) – Lee Child

6. Dead if You Don’t – Peter James

7. Night School: (Jack Reacher 21) – Lee Child

8. Wild Fire – Ann Cleeves

9. Two Kinds of Truth – Michael Connelly

10. Origin — Dan Brown



Les auteurs les plus empruntés en bibliothèque



PLR met également en évidence les auteurs les plus empruntés en bibliothèques. Les thrillers étant le genre le plus emprunté par les lecteurs d’ouvrages physiques, il n’est pas étonnant de retrouver James Patterson en tête du classement.



D’ailleurs, l’auteur britannique semble indétrônable : il conserve la place d’auteur le plus emprunté pour la treizième année consécutive.



Du côté des auteurs de littérature jeunesse, Daisy Meadows, Julia Donaldson, Francesca Simon, David Walliams et Roald Dahl figurent parmi les favoris. Ils font également partie des dix auteurs les plus empruntés, tous genre s confondus, ce qui souligne le rôle de ces auteurs, mais aussi des bibliothèques pour soutenir la lecture chez les plus jeunes.



Les deux classements peuvent être consultés à cette adresse.



Les ebooks, le format le plus emprunté pendant le confinement



Pour rappel, chaque fois qu’un ouvrage est emprunté et ce, peu importe le format donc, son auteur est rémunéré 8,5 penny. Le montant de la rémunération ne peut dépasser 6 600 £. En étendant le droit de prêt public aux livres numériques, le nombre d’auteurs qui se sont vu être payés cette année parce qu’un de leurs livres a été emprunté sur la période 2018-2019 s’est élevé à 22.000 personnes.



Un chiffre qui risque d’être encore plus élevé l’année prochaine puisqu’au cours des derniers mois et à cause du confinement, les emprunts d’ebooks auraient augmenté de 358 % (via The Bookseller).



Le prêt numérique en bibliothèque

va bon train au Québec



« C’est génial qu’autant de personnes puissent encore dialoguer avec leur bibliothèque locale et lire des titres les plus populaires du pays grâce au développement des services numériques. Les livres électroniques sont un moyen fantastique de se divertir, mais également de s’élever, d’autant que nous passons plus de temps à la maison » a tenu à souligner Caroline Dinenage, ministre d’État au numérique et à la culture.