Selon ses traductions, Yuval Noah Harari s'arrange avec la post-vérité

Yuval Noah Harari (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 2.0)

Des modifications validées par l'auteur

La plupart des éditions du livre de Yuval Noah Harari abordent dans un chapitre la notion de post-vérité : plusieurs faits y sont rappelés, et des exemples cités, notamment des déclarations de Vladimir Poutine. L'auteur revient ainsi sur les événements ayant conduit à l'occupation de la Crimée, en 2014 : « Le gouvernement russe et le président Poutine en personne ont nié à plusieurs reprises qu’il s’agissait de troupes russes et les ont décrites comme des “groupes d’autodéfense” spontanés qui ont pu acquérir du matériel d’apparence russe dans des magasins locaux. Poutine et ses assistants savaient très bien qu’ils mentaient en posant cette affirmation plutôt absurde », rappelle le livre, selon Times of Israel Dans l'édition russe de 21 Leçons pour le XXIe siècle, ce passage a disparu, remplacé par la traduction d'une tribune de l'écrivain parue fin 2018 et portant sur les infox . Sauf que, cette fois, Yuval Noah Harari évoque Donald Trump, le désignant comme « le principal coupable » des effets de ces fausses nouvelles sur la politique international.Toutes les références à Vladimir Poutine et aux événements politiques de 2014 ont disparu, et la mention de la Russie qui se trouvait dans la tribune originale a elle aussi été censurée. Autrement dit, un véritable acte d'autocensure a été fait pour faciliter la parution de 21 Leçons pour le XXIe siècle en Russie.D'autres passages du livre témoignent de cette complaisance vis-à-vis du régime russe et de la politique mise en œuvre par Vladimir Poutine et son gouvernement.Interrogé sur ces changements apportés à l'édition russe de son livre, Yuval Noah Harari a affirmé qu'il avait validé toutes les modifications. « Mon objectif est que les idées principales du livre, sur les dangers de la dictature, de l'extrémisme et du fanatisme, puissent atteindre la plus large audience. Cela inclut celle qui vit dans des pays où les régimes ne sont pas démocratiques. Certains exemples de cet ouvrage pourraient exclure ces lecteurs ou conduire à une censure sous certains régimes », rapporte NEWSru L'autocensure, prend soin de préciser Yuval Noah Harari, ne porte jamais sur les « idées fondamentales du texte ». Effectivement, l'adaptation est plutôt intelligente, et propose soit Poutine, soit Trump, selon les marchés visés. Ce qui ne manque pas d'ironie dans un chapitre consacré à la post-vérité, qui consiste justement à inventer des faits ou à en dissimuler une partie, selon les destinataires.En Russie, 21 Leçons pour le XXIe siècle est publié par les éditions Sinbad : c'est le poète, traducteur et éditeur Dmitry Kuzmin qui a signalé les changements apportés à l'édition russe, sur Facebook.L'édition chinoise devra sans doute rivaliser d'adresse...