Selon une étude, lire des ouvrages vous rendrait plus gentils

Dans le milieu scientifique, de nombreuses études ont déjà prouvé les grandes capacités et apports de la lecture. Une nouvelle enquête, menée par l’Université de Kingston à Londres auprès de 124 participants, atteste que lire des ouvrages modifie considérablement les relations sociales. Les lecteurs assidus seraient en effet susceptibles d’être plus gentils et empathiques. De quoi mettre à mal l’image tant véhiculée du rat de bibliothèque, un peu retiré du monde...

cdd20, pixabay license



Les participants ont été interrogés sur leurs préférences en matière de livres, d’émission de télévision ou encore de représentations théâtrales. Ils ont ensuite été testés sur leurs compétences interpersonnelles comme la capacité d’aider les autres ou de prendre en compte leurs sentiments.



L’étude a révélé que ceux qui préféraient lire des ouvrages étaient plus susceptibles d’aller vers les autres et de faire preuve de compassion. Au contraire, les amateurs de télévision se seraient montrés moins compréhensifs et sympathiques.



L’enquête va également plus loin et démontre que selon le genre de l’ouvrage, les répercussions sur la façon dont le lecteur est avec les autres sont différentes. Par exemple, les grands lecteurs de fiction ou de comédie auraient plus de facilité à créer du lien social, alors que les fervents admirateurs de romans dramatiques et romantiques seraient plus aptes à comprendre les émotions des autres et à se mettre à leur place. Les fans de livres expérimentaux, eux, seraient plus conciliants.



« La lecture des ouvrages de fictions ou de comédie pourrait être la clé afin d’améliorer les liens sociaux et les capacités d’empathie des gens », ont déclaré les chercheurs.