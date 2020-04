“Semer le bonheur” : rapprocher les générations que le confinement sépare

À l'heure où la réouverture des écoles est en sérieux débat, partout dans le monde, voici de quoi rapprocher les générations. Parce qu’il n’en faut parfois pas beaucoup pour rendre le sourire, une belle initiative voit le jour au Québec. Les Correspondances s’associent à la Commission scolaire des Sommets (CSS) et à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) pour lancer la grande opération « Semer le bonheur ».









Le projet vise à réunir deux générations prises par le confinement, les jeunes et les ainés, à travers une correspondance qui les aidera mutuellement à égayer leur quotidien. Les élèves du Québec sont invités à écrire aux ainés confinés dans leurs milieux de vie.



Le projet a initialement germé dans la tête d’une enseignante du primaire, Karine Bélanger, qui a créé du matériel pédagogique pour accompagner les jeunes dans l’écriture de leur lettre. Se sont ensuite ajoutés au projet une complice, Josée Rochefort, conseillère pédagogique à la CSRS, et un enseignant du seondaire à la CSS, Jean-François Gosselin, pour adapter le matériel et inclure les élèves du secondaire.



Depuis, le projet a rapidement pris son envol ! Les Commissions scolaires ont tout de suite vu un grand potentiel à ce projet, à la fois éducatif et social, et appellent maintenant les autres régions à faire partie du grand mouvement « Semer le bonheur » qui compte déjà plusieurs écoles à travers le Québec.



Un formulaire a été conçu pour que les résidences privées pour aînés et les CHSLD (centre hospitalier de soins de longue durée) puissent s’inscrire sur la liste d’envoi et recevoir des lettres personnalisées par les élèves de leur région.



« Ce projet est bien plus qu’une situation d’écriture et de lecture! C’est également l’occasion de faire réfléchir les jeunes sur les valeurs de la bienveillance et la solidarité. Je souhaite que les enseignants de partout au Québec encouragent leurs élèves à semer, en grand nombre, le bonheur dans le cœur de nos aînés », indique Karine Bélanger, instigatrice du projet, enseignante à la CSRS.



Plusieurs auteurs ont également accepté d’écrire leur propre lettre afin d’inspirer les plus jeunes. En effet, David Goudreault, Véronique Fontaine, Chloé Varin, Annie Groovie, Véronique Grenier, Hélène Dorion, Geneviève Pettersen, Lynda Dion, Biz, Marie Barguirdjian, Érika Tremblay-Roy et Jean-François Sénéchal se sont joints à ce magnifique projet !



Ces lettres modèles seront disponibles sur la page Facebook de Semer le bonheur, récemment créée.