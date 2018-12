Sérotonine, le prochain livre de Houellebecq dont on ignore tout

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - céramique de Clément Mitéran

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - céramique de Clément Mitéran

Le prochain roman de Michel Houellebecq aura pour titre « Sérotonine », le neurotransmetteur associé à l’état de bonheur. Tout un programme ! Parution le 4 janvier chez @Ed_Flammarion. pic.twitter.com/JeLgUpVo3U — Bernard Lehut (@BernardLehut) 12 décembre 2018

Bien, donc la sérotonine étant l’hormone du bonheur, mais l’auteur ayant déjà déclaré que ses livres peuvent rendre inapte à la vie, on sent le paradoxe poindre. Seules informations : d’un côté, l’embargo imposé aux médias jusqu’au 27 décembre et le tirage : 320.000 exemplairesPersonne n’a oublié que son dernier ouvrage, Soumission (plus de 800.000 exemplaires écoulés), avait fait doublement sensation. Récit autour de l'islam et de l'élection d'un président musulman en France, il avait connu un écho bouleversant avec les attentats chez Charlie Hebdo, survenus le jour de sa parution.Mais le roman avait également été numérisé et diffusé sur les réseaux pirates une quinzaine de jours avant sa sortie...Et là, c’était moins de la sérotonine que de l’adrénaline qui s’était diffusée...