Ses Saintes Chéries furent un succès : Nicole de Buron est décédée

Nicole de Buron crédit RTS



Nicole de Buron crédit RTS





Elle reçut en 1976 le Prix Jean Leduc pour ses talents littéraires adaptés dans des oeuvres cinématographiques. On se souvient de la fameuse série télévisée Les Saintes Chéries qui fut une adaptation de deux romans diffusés en 39 épisodes de 1965 à 1970.Scénariste et dialoguiste, Nicole de Buron adapta deux autres séries télévisées et c'est en 1969 qu'elle débuta sa carrière au cinéma comme scénariste de ses oeuvres notamment avec Vas-y maman avec Annie Girardot, Erotissimo de Gérard Pirès (extrait ci-dessous) ou encore Elle court, elle court la banlieue.Mariée à Jean Bruel, fondateur de la Compagnie des Bateaux-Mouches, elle eut deux filles. Elle fut décorée du Mérite Agricole pour la qualité d'exploitation de son domaine agricole La Flassane près de Limoux à Castelreng où elle sera enterrée.Avec beaucoup d'humour, son inspiration se nourrissait de sa vie riche en événements. Souvent récompensée, Prix Courteline pour les Pieds sur le bureau, Prix du Livre de l'été remis au roman Qui c'est, ce garçon, Prix de l'humour pour Arrête ton cinéma, Nicole de Buron aura marqué son temps.