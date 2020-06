Sfar accusé de diffamation : la plainte, seul recours pour la SGDL, “indignée”

Et là, c'est le drame

Il y a des organismes comme la Société des gens de lettres, qui sont censés représenter les auteurs et qui, en fait, parlent pour la filière livre dans son ensemble […]. Ils touchent parfois d’énormes sommes d’argent, qui ne vont pas aux auteurs et en fait, on n’est pas représentés.

Demander un droit de réponse ? Rencontrer l’accusateur pour essayer de lui expliquer qu’il se fourvoie ? La « sortie » de Joann Sfar, que certains mettent au crédit de son « franc-parler » et de sa liberté de parole, s’inscrit en réalité dans une longue série d’attaques, d’insinuations, de mises en cause venant d'auteurs membres de la Ligue des Auteurs Professionnels, dont Joann Sfar est le président d’honneur. Elles sont lancées sans relâche depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux et relayées systématiquement par certains sites. »

Les fonds publics, le sfartifice

« La valeur et la dignité de notre travail », le titre du mail a une certaine emphase. Mais le ton comminatoire a changé : ce n’est plus à la presse que l’on s’adresse, mais aux auteurs. Et le président d’étayer auprès de ses membres les racines de la colère — et de la plainte pour diffamation.En pleine crise sanitaire, le Centre national du livre (CNL) mandatait en effet la Société des Gens de Lettres (SGDL), puisque l’association « gère un dispositif d’aide sociale » qu’abonde le Centre, et destinée aux auteurs. Tant par les salariés que par l’expérience, elle semblait alors toute désignée pour ce faire. Et a accepté « sans frais de gestion ni subvention ».Elle a également travaillé à l’élargissement de critères d’éligibilité, fixés par le CNL. Et désormais, le fonds dispose de 2 millions €, avec la perspective de le faire évoluer.Eh puis, un beau matin, sur France Inter, Joann Sfar invité pousse une gueulante, une belle.La SGDL s’émeut, et déclare qu’elle va porter plainte . Parce qu’à entendre les paroles du dessinateur, « on a de quoi être indigné », précise Christophe Hardy. Question : comment manifester cette indignation ?Et, dernière attaque en date, ajoute-t-il, un dessin, qui raille, s’inspirant des propos de Sfar, la situation. Mais voilà : « En passant de l’insinuation à l’affirmation calomnieuse, Joann Sfar a franchi une ligne avec laquelle flirtaient depuis un bon moment les plus actifs défenseurs de l’association dont il est le président d’honneur. »La SGDL avait « choisi de ne pas répondre, d’encaisser les coups », explique Christophe Hardy. Avec à l’esprit une certaine confraternité : « Car nous n’avons pas d’ennemis. Nous avons des interlocuteurs. Nos points de vue parfois convergent, d’autres fois se distinguent ou s’opposent. Mais en tant qu’organisation d’auteurs, nous nous considérons comme tous engagés pour la cause d’un même métier ; nous avons l’ambition – l’espérance ! – de pouvoir travailler et d’avancer pour l’intérêt du collectif. »En revanche, face à « une stratégie de dénigrement systématique – et l’accusation de détourner des fonds publics, portée par la voix puissante d’un auteur de renom, doit être lue comme un coup particulièrement agressif – il y a, et nous le déplorons pour tous les auteurs, qu’ils soient ou non nos adhérents, une volonté non pas de débattre, mais d’abattre ».Sauf que jamais, dans ses propos, Sfar n’a parlé de détournement de fonds publics . Et moins encore du fonds du CNL – or, pour la diffamation, les propos tenus sont fondamentaux. Et comme nous l’avions détaillé, en véhiculant cette idée, la SGDL a créé de toutes pièces le crime et l’accusation.Et si la voie judiciaire a été choisie, c’est parce qu’elle « trace un cadre formel clair, affranchi des passions partisanes et du jeu stérile des surenchères verbales ». Cette plainte, revendiquée au point qu’un communiqué de presse aux rédactions soit envoyé, voici qu’elle pourrait cependant être oubliée ?Le président évoque en effet une possibilité de sortie « simple […] sans doute très saine. Une accusation a été portée. Celui qui l’a formulée peut-il fournir des preuves ? La maintient-il ? Acceptera-t-il de revenir sur ses propos et de présenter publiquement des excuses à l’organisation dont il a entaché l'honneur, et à ses salariés qui ont été profondément choqués de voir leur probité mise en cause, et nié leur engagement quotidien à aider ceux qui, aujourd’hui, en ont si grand besoin ? »Les yeux se tournent vers Joann Sfar, désormais : les gants sont posés sur la table.En attendant, on peut toujours relire le communiqué que la Ligue avait diffusé : « Les propos supposés litigieux sont reproduits de façon tronquée, avec une suite de césures visibles qui surprennent, car elles imposent au lecteur un rafistolage réalisé à l’aide de passages de l’interview. Or selon la SGDL, ce raccommodement serait constitutif d’une atteinte à l’honneur et à la considération susceptible de caractériser une diffamation. À la lumière des experts juridiques consultés, il apparaît donc qu’une telle affirmation doit d’emblée être remise en cause, car la loi prévoit une définition beaucoup plus exigeante de l’infraction et des éléments constitutifs qui ne sont pas réunis dans cette interview.Si les propos de Joann Sfar ne constituent pas l’infraction de diffamation, la Ligue des auteurs professionnels note en revanche, au sein du communiqué de la Société des gens de Lettres, la présence d’allégations ou d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa considération, ou à celle d’individus. »