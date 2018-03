Shakespeare and Cie en passe de devenir une chaîne nationale aux USA

Hannah Swithinbank (CC, BY - NC - ND)

La nouvelle confirme, comme le rappelle Publisher Weekly, la volonté du nouveau directeur de la franchise, exprimée dès l’acquisition : faire de Shakespeare & Cie une chaîne nationale. Ainsi, deux magasins rejoindront le quartier de Manhattan à New York en fin d’année et, dès cet été, un troisième ouvrira ses portes à Philadelphie en Pennsylvanie.

À l’image du magasin d’origine, au cœur du Quartier latin parisien, les trois nouvelles enseignes réuniront une sélection d’ouvrages soigneusement choisis pour habiller les étagères des librairies d’environ 280 m2, pas plus. La touche américaine se retrouvera avec le café, où il sera possible de s’installer pour profiter du WiFi à l’intérieur du magasin, mais aussi par la présence d’une Espresso Book Machine, dédiée à l’impression d’ouvrages à la demande.

L’enseigne déjà établie sur Lexington Avenue se dotera également d’un café indépendant de la boutique proposant aux clients d’emporter leur consommation. Et quand on sait que l’enseigne est la librairie officielle de l’université publique Hunter College, on comprend que les étudiants sont très certainement visés par le projet.

Dane Neller, directeur général de Shakespeare and co, mais aussi d'On Demand Book (qui produit la machine à livre Expresso), insiste : en plus de proposer des livres présents, il sera possible d’imprimer directement au magasin les demandes, grâce à l'EBM. La photocopieuse perfectionnée pourra également être utilisée par les clients pour imprimer leurs propres manuscrits.

Sachant cela, Shakespeare and co semble s’éloigner de plus en plus de la librairie indépendante, mais Neller relativise : « Nous ne nous voyons pas devenir un concept homogénéisé. » Bien qu’une liste d’ouvrages de base soit commandée de manière globale, chaque responsable de magasin pourra compléter localement ses commandes et gérera l’établissement comme si c’était le sien. Chaque magasin aura aussi une ambiance et un décor propre pour correspondre à la communauté qu’il accueillera.