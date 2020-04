Shining : John Lennon inspirait le fameux roman de Stephen King

extrait du film de Stanley Kubrick







Instant Karma ! (We All Shine On) est le troisième titre solo de John Lennon ayant délaissé ses copains Beatles. Diffusé le 6 février 1970 sur Apple Records, il avait été enregistré au studios Abbey Road, immortalisés par le groupe de jeunes aux cheveux longs, et dans le vent. Sur la face B, c’est un titre de Yoko Ono, Who Has Seen the Wind, produit par Lennon, qui complète le disque.Quel lien alors avec le plus célèbre roman de King, dont l’adaptation cinématographique fut l’envolée sublime… que Stephen détesta pourtant ?Eh bien, difficile de croire que Lennon ait eu en tête King en écrivant ses paroles. Pourtant, les quatre premières lignes fichent froid dans le dos :Instant Karma's gonna get youGonna knock you right on the headYou better get yourself togetherPretty soon you're gonna be deadIntant Karma va t’attraperIl va te frapper à la têteTu ferais bien de te sauverBientôt tu seras mortUn lien entre le Shining et cet Instant Karma ravageur ? C’est en réalité le refrain qui aurait provoqué chez King cette idée de shining :Well we all shine onLike the moon and the stars and the sunYeah we all shine onOn and on and on on and onMais le reste de la chanson file les pétoches joliment. De fait, le romancier explique qu’il a même changé le titre du roman, qui devait s’intituler originellement The Shiner. Mais le terme est utilisé comme une insulte vis-à-vis des Afro-Américains, aussi a-t-il rapidement dégagé.C’est manifestement à l’écoute de la chanson de Lennon que le titre définitif a surgi — et les fans savent que dans Doctor Sleep, une référence directe aux Beatles est faite, comme un rappel du morceau de Lennon.Alors, terrifiés ? Chose en tout cas assurée, aucune référence n'existe dans le film de Kubrick. Une vieille rancoeur ?via Sahiwal