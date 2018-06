“Si on ne peut plus vivre de la littérature, la France sera fort différente” (Sfar)

Ce n’est pas la première fois, cela pourrait être l’une des dernières : Joann Sfar s’est lancé dans un exercice de pédagogie dystopique, expliquant ce qui pourrait pourrait être le futur de notre pays. « Si demain on ne peut plus vivre de la littérature, nous vivrons dans un pays fort différent. »









Quelques notes et observations, lancées sur le papier et immédiatement mises sur les réseaux pour diffuser et alarmer. Depuis des mois, le mouvement #PayeTonAuteur revendique un droit à vivre de son travail d’écrivain, en étant rémunéré durant des interventions en salon.

Par la suite, ce dernier s’est doublé d’une autre revendication portée par #AuteursEnColère, qui fait suite à la réforme sociale qui va sévir. Une précarisation des auteurs du fait de la hausse de leur cotisation sociale et une réforme de la retraite, de l’imposition, et d’autres, qui ne tient absolument pas compte de la spécificité du métier. Et de son mode de rémunération.



Le danger de voir même les auteurs de best-sellers être sévèrement frappés par ces réformes est réel : celui de voir nombre d'auteurs cesser d'écrire, parce qu'acculés à trouver un autre métier, non moins réel...





On pourra rertouver à cette adresse les éléments précis de ces réformes, avec les différentes hausses de cotisations et leur impact direct sur les revenus des artistes auteurs – notamment 3% de TVA sur les droits d'auteurs et 8 % sur le régime de retraite complémentaire obligatoire.