Simon Garcia, conseiller chargé de la transformation du ministère de la Culture

Sorti de la promotion Jean Zay à l'École Nationale d'Administration de Strasbourg, Simon Garcia s'est déjà occupé des comptes du ministère de la Culture : rue de Valois, il fut chef adjoint du département des affaires budgétaires et de la synthèse entre janvier 2014 et décembre 2015, avant de devenir chef de ce même département, entre janvier 2016 et août 2017.Fin 2017, il devient directeur général des services à École nationale supérieure des Arts Décoratifs, l'Ensad, à Paris, avant, en ce mois d'avril 2019, sa nomination et son retour au ministère de la Culture.L'intitulé du poste annonce notamment la maitrise budgétaire à venir rue de Valois, alors que le gouvernement entend réduire de manière drastique les dépenses publiques. Il y a quelques jours, le Haut conseil des finances publiques (HCFP) encourageait l'État à réduire encore ses dépenses, pour respecter l'objectif fixé d'équilibre économique.Fin 2018, Franck Riester avait annoncé la suppression 50 équivalents temps plein , en 2019, dans l'administration centrale, et 110 du côté des opérateurs du ministère de la Culture.