Sir Patrick Stewart, aka Professeur Xavier, écrit ses mémoires

Photographie : Patrick Stewart en 2015 (Tim Hoggarth, CC BY-SA 2.0)

Cloitré chez lui comme le commun des mortels, Patrick Stewart n'a pas chômé. Il a ainsi commencé l'écriture de ses mémoires, indique-t-il sur le réseau social Facebook. L'éditeur Gallery Books s'est manifesté : la maison a remporté les enchères pour la publication du livre, qui n'a pas encore de titre ni de date de sortie, rapporte l'Associated Press.« L'idée d'écrire mes mémoires, de relater ma vie et ma carrière, me trotte dans la tête depuis plusieurs années, mais des exigences et échéances relatives au travail l'ont repoussée à plus tard. Aujourd’hui, il n'y a pas d'échéance », a indiqué Stewart, qui fêtera ses 80 ans le 13 juillet prochain. « Je viens juste de m'offrir une magnifique chaise de bureau. Et... j'ai le temps », termine l'acteur.Gallery Books, une filiale du groupe Simon & Schuster, assure que le livre reviendra sur de nombreux épisodes de la vie de Patrick Stewart, les succès comme les échecs, les moments de joie et les souvenirs douloureux, notamment une enfance marquée par des violences domestiques.