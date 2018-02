Situations de handicap et bibliothèques, des documents de référence

D'abord réservés aux organismes spécialisés, les documents accessibles aux personnes en situation de handicap font peu à peu leur entrée au sein des établissements de lecture publique. Une extension de l'offre de lectures et de services adaptés qui peut s'appliquer à l'ensemble du territoire, mais qu'il reste encore à mettre en œuvre. Le ministère de la Culture propose plusieurs documents à destination des professionnels pour s'y retrouver et agir.

Les documents en gros caractères, une forme d'accessibilité

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Plus d'un an après la remise d'un rapport d’inspection interministériel aux trois ministres concernés, Culture, Affaires sociales et Éducation nationale, le ministère de la Culture propose plusieurs textes et ressources pour permettre aux professionnels de la documentation de mettre en œuvre une politique d'accessibilité.

« Dans un contexte de pénurie de l’offre de documents accessibles, et où le numérique (texte ou audio) représente la modalité la plus prometteuse d’accès au livre et à la lecture, l’enjeu principal est d’améliorer la diffusion des œuvres accessibles ou adaptées dans le cadre de l’Exception handicap au droit d’auteur, au bénéfice des personnes empêchées de lire du fait d’un handicap ou d’un trouble (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) », rappelle la rue de Valois.

Afin d'accompagner les bibliothèques publiques, notamment territoriales et universitaires, et conformément à une des recommandations du rapport, le groupe de travail « Objectif 300 bibliothèques publiques habilitées en 2019 » a rédigé et publié un vade-mecum relatif à la mise en œuvre de l’exception handicap dans les bibliothèques publiques qui détaille les modalités et formalités pour obtenir l'habilitation pour bénéficier de l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées.

Cette habilitation permettra d'accéder aux documents adaptés et ainsi de servir les personnes en situation de handicap empêchées de lire.

Ce vade-mecum est accessible à cette adresse et ci-dessous. D'autres documents, en guise de compléments ou destinés aux démarches administratives, sont disponibles sur le site du ministère.