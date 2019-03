Six finalistes pour le club de lecture Rendez-vous du premier roman

Après 20 premiers romans, six mois de lecture et de débats, les lecteurs des Rendez-vous du premier roman ont élu leurs favoris.









Ce sont les lecteurs du club de Bouquinart Librairie & Galerie d’art à Gatineau qui ont dévoilé les finalistes français et québécois du Prix des Rendez-vous du premier roman – Lectures Plurielles, en direct du Salon du livre de l’Outaouais :



Romans québécois

Bon chien de Sarah Desrosiers (Hamac)

de Sarah Desrosiers (Hamac) La femme de Valence d'Annie Perreault (Alto)

d'Annie Perreault (Alto) Noms fictifs d'Olivier Sylvestre (Hamac)

Romans français

Les Déraisons d'Odile d'Oultremont (L'Observatoire)

d'Odile d'Oultremont (L'Observatoire) Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard (Éditions de Minuit)

de Pauline Delabroy-Allard (Éditions de Minuit) La Vraie Vie d'Adeline Dieudonné (L'Iconoclaste)



Du 1er au 5 mai 2019, les finalistes rencontreront leurs lecteurs dans plusieurs régions du Québec (Capitale-Nationale, Mauricie, Montréal, Outaouais, Estrie). De plus, ils liront des extraits de leur roman lors d’un spectacle de la Ligue d’improvisation littéraire le 2 mai à Shawinigan, avec des comédiens de renom.



Les noms des lauréats français et québécois seront annoncés le 29 mars 2019 au Salon du livre de Trois-Rivières. Ils recevront ensuite le Prix des Rendez-vous du premier roman – Lectures plurielles, doté d’une bourse de 1 000 $, et seront conviés à la 32e édition du Festival du premier roman de Chambéry, du 22 au 26 mai 2019.



Une dynamique franco-québécoise autour des premiers romans, initiée par le Festival du premier roman de Chambéry, en France, et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).



Une sélection de 10 premiers romans québécois et 10 premiers romans francophones hors-Canada, lus par des lecteurs de clubs partout au Québec. Les lecteurs se rencontrent régulièrement pour partager, débattre et élire leurs favoris. Ce réseau franco-québécois de lecteurs dédiés aux premiers romans promeut la lecture et propulse la relève littéraire sur la scène nationale et internationale.



Cette année, les lecteurs réunis dans 18 clubs à Compton, Deux-Montagnes, Gatineau, Mont-Joli, Montréal, Québec, Saint-Donat, Sainte-Julie, Shawinigan et Sherbrooke ont lu, discuté, débattu puis voté pour leurs romans favoris.