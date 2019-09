Six livres pour le plaisir des petits et des grands, à lire gratuitement

Chaque année, à l’occasion de la Fureur de lire, le Service général des Lettres et du Livre publie six plaquettes, chacune signée par un auteur, bédéiste ou auteur-illustrateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des ouvrages courts à lire pour le plaisir ou à exploiter en classe. Il y en a pour tous les âges… et tous les genres littéraires.





La sélection 2019 est disponible en PDF et les plaquettes imprimées peuvent être obtenues sur simple demande.



La course d’Odilon de Noémie Favart

Album illustré, à partir de 3 ans.

Odilon, l’escargot, rêve de participer à une course. Il pourra compter sur le soutien de son ami Marcel, la coccinelle.

Heureuse, toujours de Veronika Mabardi

Nouvelle, à partir de 14 ans.

Par la dernière lauréate du prix triennal d’écriture dramatique, une nouvelle dont l’héroïne a aimé un soldat américain pendant la guerre et découvert avec lui un peu du destin des Amérindiens.

Petite balade dans la Fagne de Monsieur Iou

Bande dessinée, à partir de 6 ans.

Le bédéiste Monsieur Iou nous emmène à la découverte de la Fagne, à travers le regard de jeunes citadins perplexes puis conquis.

Des poèmes de Norge

Poèmes, à partir de 12 ans.

Un choix de poèmes issus de l’anthologie Remuer ciel et terre, parue dans la collection patrimoniale Espace Nord.

La boum de John-John de Mathieu Pierloot

Nouvelle, à partir de 8 ans.

La nouvelle de Mathieu Pierloot plonge dans l’adolescence, les premières soirées et les premiers émois.

Kadogo d’Aiko Solovkine

Nouvelle, à partir de 16 ans.

Lauréate du prix de la première oeuvre pour Rodéo, Aïko Solovkine propose avec Kadogo une nouvelle tout aussi âpre. Son héros : un enfant-soldat.

