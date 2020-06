Six sociétés d'auteurs ouvrent un site pour faciliter les déclarations fiscales

Photographie : Stéphane DEMOLOMBE, CC BY-SA 2.0

Des tutos vidéos pour déclarer ses impôts ? C'est la solution choisie par six organisations d'auteurs, qui ont chargé le YouTubeur Ludovic B d'animer plusieurs spots sur le sujet assez aride de la déclaration des droits d'auteur. Sous le slogan « Soyons clairs », plusieurs sujets sont abordés, selon que l'on déclare en traitements et salaires ou en bénéfices non commerciaux, sur les frais professionnels ou encore la TVA.L'ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe), la Scam (Société civile des auteurs multimédia) et la SGDL (Société des Gens de Lettres), sociétés de gestion collective et associations d'auteurs, sont à l'origine de la plateforme.Le site mesdroitsdauteur.com est accessible à cette adresse