Sleeping beauties : Stephen et Owen King s'y entendent pour faire peur...

Nous en parlions en mars l’an dernier, et il aura fallu un an pour que l’information se concrétise en France : Sleeping beauties, la collaboration entre père et fils sera en vente à compter du 7 mars. Coauteurs pour flanquer la trouille à leurs lecteurs, les deux King ont mis la barre assez haute.

Un phénomène inexplicable s’empare des femmes à travers la planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l’on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses.

Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d’étude pour la science ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera — t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ?

Stephen King, Owen King, trad. Jean Esch – Sleeping beauties – Albin Michel – 9782226400222 – 25,90 €