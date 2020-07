SNEGate : “Ingérence” et “paternalisme” des éditeurs envers les auteurs

Dans le saint des saints

Exercice d'ingérence ?

Une deuxième vidéo dans laquelle on entend le président du @SNEedition dire : « Il faudra accueillir cette représentation (les auteurs) quand elle aura lieu, mais à condition qu'elle ne soit pas une caricature, j'ai envie de dire fortement syndiquée et colorée ».

Un fonds pour les auteurs

“Une tentative d'usurpation”

L’AG devait se tenir via internet, pour des raisons de sécurité sanitaire, mais le manque total de sécurisation a provoqué l’inévitable : un lien a fuité sur Twitter , en moins d’une semaine, pointant directement vers la conférence filmée.Vidéo supprimée rapidement, mais pas assez : elle a rapidement été hébergée sur d’autres plateformes et de nouveaux liens circulent sur les réseaux sociaux. Car voilà : outre les affaires courantes qui préoccupent le SNE, le président reconduit dans ses fonctions évoquait devant les membres les relations avec les associations représentatives d’auteurs.Ainsi, Vincent Montagne relate un entretien avec Bessora, la présidente du Conseil Permanent des Écrivains. « J’ai peur de perdre la base qui va continuer à critiquer », lui indiquait-elle, et le président du SNE de rebondir : « On est très conscients des dissensions qui existent entre les organisations des auteurs…. Mais nous considérons aujourd’hui que dans leur ensemble, les 14 associations qui sont au CPE sous forme de… sont plus raisonnables que d’autres disons, et je pense qu’il faut les soutenir et dialoguer avec eux. »Et de poursuivre : « C’est un des axes de ce que souhaitons faire dans les mois à venir. Et peut-être qu’il y a une prise de conscience au Ministère que les positions excessives de certains auteurs… et de la Ligue en particulier… rend toute discussion impossible. »Qu’une opposition entre le SNE et la Ligue existe n’a rien de véritablement surprenant. En revanche, que le président du SNE choisisse son interlocuteur pour les négociations paraît plus complexe. C’est pourtant là son propos : « [J]e crois que nous devons prendre acte aussi que même s’il y a devant nous la problématique de l’élection des auteurs et un peu la distorsion dans les ministères des professions et des acteurs de ces professions, il faut vraiment essayer à mon sens de continuer à dialoguer avec le CPE, ne serait-ce que pour que les votes dans les nouveaux… dans la nouvelle organisation des auteurs, soient en faveur de la SGDL et du CPE… montrer qu’il y a un dialogue avec les éditeurs et qu’il y a de véritables avancées. »Il ajoute un peu plus tard, revenant sur les propositions du rapport Racine, que « cette… fédération de la profession qui nous semblait il y a quelques années évidente, et qui a été mise à mal ». Et celle qui s’en vient, s’il semble se résigner son existence, nécessite d’être encadrée. Ainsi, « nous considérons qu’il faudra accueillir cette représentation quand elle aura lieu, mais à condition qu’elle ne soit pas une caricature… j’ai envie de dire fortement syndiquée ou colorée, de ce que les auteurs veulent en réalité ».On finirait par croire à une publicité pour Benetton…Antoine Gallimard, récemment élu président du BIEF, insistait : « [J]e crois que c’est important, vraiment, d’avoir ce dialogue permanent, il ne faut pas hésiter à remonter les difficultés que nous rencontrons. » Et de pointer celles rencontrées avec le ministère, le ministre – dont le problème « n’est pas que de la transparence c’est plutôt le problème de son impuissance » ou encore entre le Premier ministre et le président de la République, « qui a retardé beaucoup les choses ».« Je crois qu’aujourd’hui on avance vers quelque chose de plus sain, et sortir aussi de batailles je dirais locales pour être gentils, mais autant rappeler les choses comme elles sont », ajoute-t-il.« C’est-à-dire que vraiment les auteurs ne confondent plus le Code du travail et le code de la propriété intellectuelle, que quand on va appréhender les choses, on les appréhende globalement dans l’ensemble des rémunérations y compris de leurs interventions dans les salons, pour être un peu sérieux. »Or, le Droit du travail compte parmi les nouveaux outils dont les artistes-auteurs entendent se servir pour obtenir un véritable statut Tout n’est toutefois pas si noir : le bureau des éditeurs a accepté, par solidarité, de mettre en place « un fonds de solidarité envers les éditeurs défaillants, c’est-à-dire des éditeurs qui déposeraient le bilan sans avoir pu assumer le paiement des droits d’auteur ». Un financement tripartite sera donc mis en place, avec « éditeurs, ministère ou CNL, ce qui revient au même, et des OGC ».Sa mise en place ne représentera pas « des sommes énormes ». D’autant que « ce sont des systèmes que nous pouvons aussi plafonner, on n’est pas obligé de payer l’intégralité, mais une forme de solidarité, forte à faire valoir, c’est encore là à notre avis notre coresponsabilité ».ActuaLitté avait sollicité le directeur général, Pierre Dutilleul, et le président du SNE pour obtenir quelques éclaircissements sur ces propos, mais il nous avait été simplement reproché d'avoir pu accéder à une « information communiquée en comité restreint ». La fuite devrait cette fois pousser à plus de réactions.Ce qui est d’ores et déjà devenu le #SNEgate (ou #SNELeak pour les plus fervents) sur les réseaux sociaux n’a évidemment pas manqué de faire réagir la Ligue des auteurs professionnels. Car les paroles et l’analyse du président en disent long sur « le refus catégorique de voir apparaître une forme de démocratie sociale pour les auteurs et autrices ».« Ces propos tenus interpellent vivement le conseil d’administration de la Ligue des auteurs professionnels. Ils ne sont pourtant pas une surprise », réagit l’association dans un long communiqué, qui reprend différents extraits de cette séance.Et d’ajouter que « si des auteurs et autrices investis depuis longtemps dans les instances de dialogue ont décidé de créer la Ligue des auteurs professionnels, puis de quitter le Conseil Permanent des Écrivains, c’est qu’ils sont parfaitement conscients que le système actuel est profitable au Syndicat national de l’édition. Ce dernier a tout intérêt à choisir des interlocuteurs non syndicaux et à refuser l’intervention de l’État ou toute régulation sous le prisme du code du travail ».Pour la Ligue, ces propos « attestent à la fois d’un déni complet de la réalité sociale des auteurs et autrices, d’une tentative d’usurpation de leurs voix et d’un paternalisme qui n’a plus sa place au XXIe siècle ».