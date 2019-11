Sofia : plus d'aide directe aux collectivités pour les manifestations littéraires

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Perte de financement ? Non point...

Sur l’année 2018, plus d’une centaine de manifestations ont bénéficié d’un soutien de la Sofia, dans le cadre de l’action culturelle. Festivals, salons, fêtes du livre et autres rencontres peuvent solliciter l’organisme pour bénéficier d’une aide, sous conditions. Mais au cours des années passées, la Sofia abondait directement aux ressources de communes organisatrices de manifestations.Une connexion qui pose problème à la Cour des comptes, et que le conseil d’administration de la Société a choisi de régulariser. « Cela ne concerne qu’un petit nombre de dossier, très minoritaire », indique-t-on à ActuaLitté. « Et probablement la Sofia n’aurait-elle pas dû accepter par le passé de soutenir directement des communes. »Quelles conséquences, alors ? Simple : la décision du conseil d’administration de la Sofia implique que l’organisme privé n’abondera plus directement au budget des collectivités. Cela équivalait en effet à payer une quote part du salaire des fonctionnaires — problématique. C’est ce point précisément qui pour la Cour des comptes, à qui la Sofia en rend, devenait étrange.Avec un budget de 4 millions € pour 400 projets aidés, la Sofia pourra toujours venir en compensation des aides des communes, régions ou départements aux associations, bibliothèques ou librairies. L’investissement sur l’ensemble des manifestations littéraires n’est en effet pas négligeable.En revanche, les événements portés par les communes devront se constituer en association (avec un bilan et un compte d’exploitation) et s’emparer de la manifestation en question. Des résultats pourront alors être examinés précisément, alors que demander les comptes publics d’une commune ou d’un département n’était pas envisageable.Voilà qui ne remet donc pas en cause le budget alloué aux festivals et autres, mais pour que le maintien se fasse, il faudra une structure distincte de la collectivité locale.