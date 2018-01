Solidarité : des libraires indépendants s'engagent pour les enfants et les aînés

Du 3 au 17 février 2018, sur une sélection d'ouvrages, une cinquantaine de libraires indépendants reverseront 1 € à l'association Les Blouses Roses, qui améliorent le quotidien des résidents des hôpitaux et des maisons de retraite avec des animations. Cette opération caritative est proposée par le groupement Les Libraires Ensemble.





Le groupement Les Libraires Ensemble renouvelle ainsi l’engagement qu’il a initié en 2016, pour la 3e édition, auprès de l’association « Les Blouses Roses ». Du 3 au 17 février prochain, sur une sélection de titres, pour chaque livre acheté, un euro sera versé par les libraires au profit de l’association, dont les membres viendront également présenter leurs activités aux clients des librairies participantes.

Pour les maux du corps, il y a les blouses blanches. Pour les maux de l’âme, il y a les Blouses Roses. En maison de retraite ou à l’hôpital, les Blouses Roses agissent en partenariat étroit avec les équipes des établissements pour améliorer la qualité de la vie de leurs résidents.

Cette opération permettra, partout en France, de mettre en lumière l’association et contribuera au financement de ses actions. La nouvelle édition sera placée sous le parrainage de l’un des écrivains français les plus lus dans le monde : Laurent Gounelle. Passionné de psychologie, il est notamment connu pour ses best-sellers sur le développement personnel et la quête de soi.

L’élan chargé d'optimisme insufflé par la douce écriture de Laurent Gounelle est une évidence même pour l’envol de cette opération 2018.