Solidarité : des libraires se mobilisent pour remplacer un collègue hospitalisé

De la fragilité de la santé, et des librairies

« Des nouvelles ! Merci à des amis formidables de leur dévouement, ils nous ont sauvés ! »

6 libraires de 4 enseignes de Los Angeles —The Library Shop, Warwick’s Bookshop, la librairie de l'université de Californie-San Diego et Adventures by the Book — se sont portés volontaires et organisés pour garder la librairie Book Catapult pendant que Jennifer Powell, copropriétaire et épouse de Seth Marko, rendait visite à son mari pendant sa convalescence.Pendant plus d'une semaine, The Book Catapult a ainsi pu conserver ses horaires habituels, et accueillir les clients sans perturbation. Le samedi et le dimanche, ce sont les copropriétaires d'une librairie de Los Angeles, Diesel : A Bookstore, qui ont fait le déplacement pour donner un coup de main à leurs collègues de San Diego.Scott Ehrig-Burgess, responsable de la librairie The Library Shop, s'est désigné pour coordonner les volontaires : « C'est un récit de rédemption et d'espoir », s'amuse-t-il auprès de Publishers Weekly . Pour les collègues de Seth Marko, le remplacer était aussi « un moyen de ne pas stresser à l'idée que Seth était à l'hôpital, tout en faisant quelque chose à ce sujet ».Ehrig-Burgess a même été obligé de remercier certains volontaires, au vu du nombre de personnes qui se sont proposées, libraires professionnels ou non, pour donner un coup de main. « C'est une communauté très soudée », souligne Scott Ehrig-Burgess pour qui n'en serait pas encore convaincu.L'intervention des collègues libraires a été salutaire, à n'en pas douter : les marges des libraires sont excessivement faibles, et une enseigne indépendante peut payer très cher le moindre jour de fermeture ou d'horaires réduits. Qui plus est, outre-Atlantique, une opération chirurgicale et des frais de santé sont généralement bien plus coûteux qu'en France.« Je suis très heureux d'assister à une telle solidarité, à ce sens de la communauté et à une camaraderie entre nos membres libraires », s'est réjoui Andrea Vuleta, qui préside l'association des libraires indépendants de Californie du Sud. « Je pense que c’est l’un des points les plus positifs dans le cercle des indépendants, ce soutien mutuel. Certainement quelque chose à défendre et promouvoir, de nos jours. »Le 30 janvier dernier, Marko a remercié ses collègues, alors qu'il pouvait enfin revenir à son poste...