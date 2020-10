Solidarité : François Busnel invite à donner des livres

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

François Busnel devient parrain de la 5e édition de « Donnez à lire », organisée par les librairies indépendantes et le Secours populaire, en partenariat avec France Télévisions. L'objectif de l'opération est simple : donner un livre à un enfant qui n'en a pas. Elle se déroule du 17 octobre au 20 novembre 2020.Le principe est simple : pendant un mois, les clients des librairies participantes sont invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert à un enfant ou un adolescent qui n’en a pas ou trop peu. « Donnez à lire » encourage ainsi la pratique de la lecture auprès d’un jeune public qui en est éloigné.« Bien sûr, il faut se loger, se nourrir, se vêtir, mais avoir des livres, ça peut changer la vie d'enfants qui bien souvent récupèrent des choses qui ont déjà servi à d'autres. “Donnez à lire” permet à des enfants d'avoir un livre neuf, vraiment choisi pour eux », souligne Maya Flandin, libraire lyonnaise à l'origine de l'initiative.« Dans nos librairies, nous voyons des enfants lecteurs. Nous savons que bien souvent pour que la rencontre ait lieu entre un enfant et un livre, il faut qu’il y ait une proposition », explique-t-elle.Librairies Indépendantes est l’identité collective du réseau des 3000 librairies françaises. En 2019, par l'intermédiaire de l'opération « Donnez à lire », 4000 livres ont été collectés, puis offerts à des enfants accompagnés par le Secours Populaire.