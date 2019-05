Solidarité : Ken Follett livre un texte inédit sur Notre-Dame de Paris

ActuaLitté, CC BY-SA 2.0



Les éditions Robert Laffont feront paraître ce 13 juin un texte inédit de l’écrivain gallois. « Lorsque nous avons appris, le 15 avril dernier, que Notre-Dame était en flammes, nous avons aussitôt pensé que Ken Follett avait eu une sorte de vision prémonitoire quand il avait décrit si précisément l’incendie de la cathédrale de Kingsbridge dans son œuvre majeure, Les Piliers de la Terre, il y a quarante ans », indique l’éditeur.On se souviendra que dans cette fresque, hommes et femmes, par milliers, se regroupent pour prendre part à la reconstruction de cet immense édifice. Et si les lecteurs n’ont pas oublié ce passage monstrueux, le romancier a également tenu à apporter son témoignage et son soutien, lors de son passage à la Grande Librairie notamment.Celle de François Cheng n’était au demeurant pas mal non plus…L’idée d’un court récit, rédigé par Follett vient alors : il raconterait l’émotion ressentie, lorsque la nouvelle a retenti, que les flammes ont attaqué l’édifice. C’est aussi revenir « sur l’histoire de Notre-Dame, de sa construction à l’influence qu’elle a exercée sur le grand Victor Hugo, et sur lui-même. Il montre ainsi à quel point Notre-Dame exerce une fascination et une attraction universelles ».Une petite pierre, pour un immense édifice, certes, et l’intégralité des bénéfices reversés à la Fondation du Patrimoine, pour aider à la reconstruction.« Ken Follett s’est inspiré de Notre-Dame, pour transmettre sa passion des cathédrales auprès du grand public. Il a immédiatement manifesté sa solidarité et nous redit dans ce court récit le lien puissant et ancestral entre Notre-Dame et nous », indique ainsi Cécile Boyer-Runge, PDG des Éditions Robert Laffont.