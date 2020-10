Sommeil, tabac, sucre : les bons conseils du Dr. Good, alias Michel Cymes

Six premiers ouvrages sortent pour évoquer des sujets éternels : sommeil, tabac, immunité, sucre, stress et arthrose. Les ouvrages proposent un contenu simple et accessible, composé d’une partie informative et d’un volet de coaching, afin de mieux se prendre en main.Le tout est rédigé avec un ton positif, décontracté, rassurant et motivant tout en assumant un parler franc. En supervisant cette collection, Michel Cymes profite des analyses de plusieurs auteurs — journalistes spécialisés santé ou médecins.Sur le sommeil, on apprend qu’un Français sur trois se plaint de mal dormir. C’est pourquoi les troubles de sommeil sont devenus « une affaire nationale » : des nuits courtes à répétition retentissent sur notre santé et notre humeur.La bonne nouvelle ? Quel que soit notre cas — difficultés à s’endormir, éveils nocturnes, ou levers avant l’aube —, il est possible de retrouver un sommeil réparateur grâce à de bonnes habitudes, sans passer par la case médicaments !Quant au tabac, il s’agit bien d’arrêter la cigarette, une des décisions les plus importantes de sa vie. Mais c’est aussi la terreur de beaucoup de fumeurs, même en sachant qu’on a tout à y gagner : est-ce que je vais y arriver ? Comment gérer ma vie sociale sans cigarettes ? Et ma ligne ?La bonne nouvelle : la spécialiste Cécile Bertin va nous motiver et nous aider à décrocher, grâce à un programme en 4 semaines pour ancrer les bons réflexes sans craquer ni affoler l’aiguille de la balance ! Et dans la bonne humeur.Sortie des livres à partir du 5 novembre.