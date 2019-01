Sony disparait définitivement des radars de la lecture numérique

Liseuse Sony (Sutherland Shire Libraries - CC BY-SA 2.0)

En 2014, Sony annonçait son retrait du marché des livres électroniques . Pour assurer une poursuite minimale du service, les clients ayant adopté la Sony Reader ont été transférés vers Kobo. Pour pallier le problème, et éviter la colère des lecteurs, Kobo a pris les choses en main en publiant un micrologiciel rendant les lecteurs de Sony compatibles avec le système de Kobo.Cette compatibilité est à présent terminée. Néanmoins, il est toujours possible de lire les livres électroniques Kobo avec votre Sony Reader en supprimant le DRM de Kobo ou en utilisant Adobe Digital Editions pour transférer le livre numérique protégé par un DRM sur son Sony Reader.Sony Reader est le nom d'une famille de liseuses produites par la société Sony jusqu'en août 2014. Il a été possible d'acheter des Sony Reader et des livres numériques en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, grâce au Reader Store.via Digital Reader