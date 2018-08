Sophie Charnavel, directrice déléguée de Plon et des Presses de la Renaissance

Dans un communiqué, le groupe Place des éditeurs annonce l'arrivée de Sophie Charnavel à la tête des éditions Plon et des Presses de la Renaissance. Précédemment directrice éditoriale des éditions Fayard, Sophie Charnavel prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

« L’arrivée de Sophie Charnavel à la tête des éditions Plon et des Presses de la Renaissance s’inscrit dans la volonté d’imposer Plon comme un acteur littéraire de référence, tant dans le domaine français qu’étranger, auprès de tous les publics. Cette maison à l’histoire unique a pour ambition d’être la référence des grands documents et un écrin pour tous les penseurs et les savants de notre époque » explique Sofia Bengana, Présidente de Place des éditeurs (Plon, Perrin, Presses de la Cité et Belfond), dans un communiqué.

Sophie Charnavel apportera notamment son expérience et son excellence dans un domaine crucial pour Plon, la non-fiction.





Sophie Charnavel



Historienne de formation, diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, doctorante à Sciences Po Paris et titulaire du DESS d’édition de l’Université Paris-Sorbonne, Sophie Charnavel a commencé sa carrière chez Denoël, Privé et Michel Lafon, avant de rejoindre les équipes de Flammarion en 2009 comme responsable éditoriale, puis Directrice littéraire. Elle est ensuite devenue directrice éditoriale des éditions Fayard en 2013.

Éditrice de livres à succès, elle a publié de nombreux récits autobiographiques (Serge et Beate Klarsfeld, Mémoires, Antoine Leiris, Vous n’aurez pas ma haine), de textes de responsables politiques (Jean-Luc Mélenchon, Charles Pasqua, Gaspard Gantzer...) ou de personnalités issues de la société civile (Abd Al Malik, Camus, l’art de la révolte, Jacqueline Sauvage, Je voulais juste que ça s’arrête...), ainsi que des enquêtes (Ariane Chemin et Vanessa Schneider, Le Mauvais génie...).

Maison d’édition du groupe Editis, Plon, créée en 1845, est notamment à l'origine des « Dictionnaires amoureux » et de la collection « Terre humaine ».