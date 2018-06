Sophie Deschamps, nouvelle présidente de la SACD

Double annonce pour la Société des Auteurs Compositeurs Dramatique. À l’issue de leur assemblée générale, la plus ancienne des sociétés de gestion collective des droits d’auteurs dresse un bilan en chiffres pour l’année 2017 et annonce les résultats des élections pour l’année à venir. Sophie Deschamps a été élue présidente.



© SACD

© SACD

« Défendre les auteurs et protéger leur environnement professionnel », la SACD a encore eu du pain sur la planche cette année. Les réformes des droits d’auteur au niveau national, mais aussi européen, passées et à venir assurent encore de nombreux défis à relever pour l’organisme. Alors en 2017, la SACD, ce sont 228,6 millions € perçus, dont 216,4 millions € répartis entre les auteurs. Une hausse de 1,8 % grâce à l’audiovisuel qui gagne 3 %, venant contrebalancer les pertes du spectacle vivant qui a perdu 2 %. L’écrit, lui, gagne 14,2 %, mais reste une part modeste des perceptions enregistrées. « En 2017, 30.000 auteurs membres (ou représentants d’auteurs) ont touché des droits grâce à la diffusion de leurs œuvres. » Pour poursuivre ses actions de défense de la culture et de la diversité, la SACD a également procédé à ses élections. Cette année, ce ne sont pas moins de 13 nouveaux représentants des auteurs de l’Audiovisuel et du Spectacle vivant qui ont été élus pour l’année 2018-2019. Ainsi, le Conseil d'administration compte maintenant 20 autrices et 9 auteurs.

Les 13 nouveaux membres élus au Conseil d’administration 2018/2019 : pour la Télévision : Nelly Alard, Sylvie Bailly, Jean-Xavier de Lestrade, Valérie Fadini, Laurence Katrian, pour le théâtre Panchika Velez, pour la création interactive Catherine Cuenca, pour la danse Michèle Dhallu et Joanne Leigthon, pour le cinéma Arthur Joffé, Marie-Castille Mention-Schaar, pour l’animation Mathilde Maraninchi, et pour les arts du cirque Jani Nuutinen

La présidente pour l’année prochaine sera la scénariste Sophie Deschamps. Après une formation au Conservatoire d’art dramatique et à la faculté de lettre, elle fut comédienne de théâtre avant de devenir scénariste pour la télévision. Elle est également auteure de théâtre et comédienne. En 2010, elle a reçu le grade de Chevalier de la Légion d’honneur et est officière des Arts et des Lettres. Sa première vice-présidente sera Brigitte Bladou.

Retrouvez l'ensemble du rapport annuel sur le site de la SACD.