Sophie-Justine Lieber devient médiatrice du livre

Olivier Henrard et Sophie-Justine Lieber, qui lui succède, vont se croiser, car cette dernière avait été nommée présidente de la commission du cinéma d’Art et essai au sein du CNC, chargée d'examiner les dossiers de demande de classement Art et essai des salles de cinéma.Née en 1968, diplômée de l'institut d'études politiques de Paris et de l'ENA, elle travaille d'abord à la Banque de France comme économiste avant de rejoindre les services de l'État en 1995, au ministère de la Culture, d'abord comme conservateur des bibliothèques puis chef au bureau du Livre français à l’étranger. Elle intègre le Conseil d'État en 2004.En 2012, le nom de Sophie-Justine Lieber devient plus connu du monde du livre après sa nomination au poste de conseillère en charge du numérique , des droits d’auteurs et de la parité au sein du cabinet d'Aurélie Filippetti. Auparavant, les éditeurs, les bibliothécaires et les libraires avaient pu croiser son nom sur plusieurs documents, comme cette étude sur l'ensemble de la jurisprudence sur le prix unique, à l'occasion des 25 ans de la Loi Lang, réalisée pour le Syndicat de la librairie française. Un travail qui devrait amplement servir son travail de médiatrice du livre.Elle avait également participé au rapport sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques, présenté en janvier 2010 au ministre Frédéric Mitterrand.Sophie-Justine Lieber est actuellement rapporteur public à la 4e chambre de la section du contentieux et présidente du conseil d’administration de l’École du Louvre.Pour rappel, le médiateur du livre, autorité créée en 2014, est chargé d'une mission de conciliation concernant les litiges liés au livre et à son prix unique, ainsi que pour le règlement des différends portant sur l’activité éditoriale des éditeurs publics.