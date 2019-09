Sophie Nicolet nommée directrice de la Communication d’Hachette Livre

Sophie Nicolet sera membre du Comité exécutif international d’Hachette Livre et du Comité exécutif France. En sus de ses missions de Directrice de la Communication, elle animera des initiatives transverses du groupe en matière de responsabilité sociétale.Lors du départ de Ronald Blunden, c’est Gaëtan Ruffault, Directeur des ressources humaines France, qui assumera la responsabilité de l’animation et du pilotage de la politique environnementale du groupe.A cette occasion, Arnaud Nourry, P-DG d’Hachette Livre, a déclaré : « Après une formidable carrière comme éditeur puis comme communicant, Ronald a, au cours de ces dix dernières années, apporté à Hachette Livre un mélange unique de cultures française et américaine, d’expérience dans l’édition et la communication, de sagesse et d’enthousiasme. Il me manquera. »Sophie Nicolet, 47 ans, est diplômée de la Burgundy Business School et titulaire d’un MBA de la Telfer School of Management. Après un début de carrière chez L’Oréal et Coty, ellerejoint le groupe Quiksilver comme Brand Manager Europe (2001-2003), puis Directrice de la communication Europe (2003-2006), et enfin VP Global Communications du groupe Quiksilver Rossignol (2006 — 2009), basée aux États-Unis.En 2010, elle est nommée Directrice de la communication de Nike France et en 2015 Directrice Marketing de Nike Women. Avant de rejoindre Hachette Livre, elle dirigeait depuis 2016 une agence conseil en stratégie communication et marketing.