Sophie Perfus-Mousselon nommée directrice commerciale des éditions Lattès

Sophie Perfus-Mousselon rejoindra la maison en tant que directrice commerciale et marketing fin octobre pour remplacer Philippe Dorey. Titulaire d’un master marketing et commerce de l’université Lyon-3, elle a travaillé chez Hachette Pratique puis chez Harper Collins avant de devenir responsable marketing du Livre de Poche en juillet 2016.Un poste de responsable des relations libraires distinct est créé par ailleurs, en plus de la responsable des salons, pour approfondir les liens avec ces acteurs majeurs du livre. La personne recrutée intégrera l’équipe prochainement.