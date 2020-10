Sophie Stabile devient la directrice financière du groupe Lagardère

Diplômée de l’École Supérieure de Gestion et Finances, Sophie Stabile, 50 ans, a commencé sa carrière chez Deloitte avant d’assumer différentes fonctions de direction générale au sein du groupe AccorHotels. Elle a été notamment directrice générale d’HotelServices France et Suisse, puis directrice générale finances. Elle est par ailleurs membre de conseils d'administration d’entreprises internationales (Sodexo, URW…).Sophie Stabile succède à Gérard Adsuar, entré chez Lagardère il y a plus de trente ans. Elle trouvera aussi une place au sein du conseil de gérance de Lagardère.« Je tiens au nom de la Gérance, à remercier chaleureusement Gérard Adsuar pour son engagement au sein du groupe durant toutes ces années. Je me réjouis d’accueillir Sophie Stabile au sein de notre conseil de gérance. Avec plus de 25 ans d’expérience acquise dans des fonctions financières puis opérationnelles, Sophie est reconnue à la fois comme une experte dans son domaine, mais également pour sa rigueur et pour sa capacité à fédérer les équipes autour de projets ambitieux. Sophie est un véritable atout au sein de notre équipe dirigeante », souligne Arnaud Lagardère. Créé en août 2020 , le conseil de gérance de Lagardère réunit des personnalités très proches d'Arnaud Lagardère, à savoir Pierre Leroy, cogérant de Lagardère, Thierry Funck-Brentano, également cogérant, Ramzi Khiroun, porte-parole, Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livres, Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail, et aujourd'hui Sophie Stabile.Critiquant cette gérance, et plus spécifiquement la gestion d'Arnaud Lagardère lui-même, Vivendi et Amber Capital, actionnaires du groupe Lagardère, tentent de se faire une place au sein de ses instances. Devant l'impossibilité de déclencher une assemblée générale exceptionnelle, les deux actionnaires ont fait appel au tribunal de commerce, qui a rejeté leurs demandes Les deux actionnaires ont déjà communiqué sur leur intention de faire appel...Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0