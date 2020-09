Sortie des mémoires de Barack Obama 2 semaines après les élections présidentielles

Admettons que Joe Biden soit élu. Soit. Que se passera-t-il ? Eh bien Barack Obama lui volera la victoire et éclipsera cette transition entre l’ère de l’infox Trump et celle, à construire de Biden. Tout simplement parce que les mémoires de Big Barack tomberont dans toutes les librairies lors d'un lancement mondial, ce 17 novembre.Penguin Random House qui a déjà fait paraître Becoming, les mémoires de Michelle Obama, se frotte également les mains. A Promised Land, traduit en France par La Terre promise – on ne sait hélas pas qui est en charge de la traduction, l’éditeur français, étourdi, ayant oublié de le mentionner dans son dossier de présentation de trois pages pourtant.« À travers ce récit vibrant et éminemment personnel, témoignage de l’histoire en marche, Barack Obama entraîne le lecteur dans un voyage fascinant, depuis ses toutes premières aspirations politiques à sa victoire cruciale aux primaires de l’Iowa, qui démontra le pouvoir de l’engagement citoyen, jusqu’à la soirée décisive du 4 novembre 2008, lorsqu’il fut élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-Américain à accéder à la fonction suprême », indique la maison dans ledit dossier.Il s’agit là du premier volume des mémoires, les impatients du tome deux devront attendre.« Terminer un livre est une émotion incomparable, a dit le président Obama, et je suis fier de celui-ci. J’ai passé ces dernières années à réfléchir à ce qu’a été ma présidence, et, dans Une terre promise, je me suis efforcé de livrer un récit honnête de ma campagne présidentielle et de mon mandat : les événements saillants et les personnes qui y ont joué un rôle essentiel ; mes réussites et mes erreurs ; et les forces politiques, économiques et culturelles auxquelles mon équipe et moi-même avons été confrontés à l’époque — et auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui encore en tant que nation.Dans ce livre, j’ai aussi voulu donner à mes lecteurs un aperçu du voyage personnel dans lequel Michelle et moi avons été embarqués pendant ces années, avec ses hauts et ses bas. Enfin, à un moment de notre histoire où les États-Unis traversent un gigantesque bouleversement, je livre dans ce récit quelques réflexions d’ordre plus général sur la façon dont nous pouvons surmonter les divisions au sein de notre pays pour l’avenir, et faire en sorte que la démocratie serve tous et chacun – une tâche qui ne dépend pas seulement de tel ou tel président en particulier, mais de nous tous en tant que citoyens engagés.J’ai surtout l’espoir que ce livre, en plus d’être distrayant et instructif, puisse inspirer la jeune génération de ce pays — et partout dans le monde —, l’inciter à reprendre le flambeau, à faire entendre sa voix et à jouer pleinement son rôle afin de rendre ce monde meilleur. »