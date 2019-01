Sortir de l'impasse des Gilets jaunes : un maire s'adresse à Emmanuel Macron

Patrice CALATAYU, CC BY SA 2.0



Manifestement ces réponses ne stoppent pas le mouvement.C’est dans ce contexte et à quelques heures des vœux du Président qu’Hervé Feron, Maire de Tomblaine, une petite ville de l’Est de la France, lui adresse un message qui est largement partagé sur internet et totalise déjà plus de 2 millions de vues.Homme politique — ancien député —, mais aussi homme de culture – musicien, chanteur, auteur compositeur et fondateur du plus grand Festival de Théâtre du Grand Est — Hervé Feron est Conseiller municipal depuis 35 ans, devenu Maire depuis 18 ans.Aussi il n’a pas besoin d’ouvrir une consultation auprès de ses administrés pour témoigner de la souffrance de beaucoup de français et du profond malaise à l’origine du mouvement des Gilets Jaunes Ainsi il peut légitimement s’adresser directement au Président de la République pour lui suggérer des mesures concrètes et rapides qui permettraient de sortir de ce conflit par le haut.L’incroyable écho qu’il rencontre sur internet montre en tout cas qu’il a su comprendre les revendications des Français et proposer une voie pour sortir la France de l’impasse actuelle.Dans Écoutez-nous !, ce maire tente de passer un message au président de la République.