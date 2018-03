SOS Terre et Mer sur Ulule : 33 artistes viennent en aide à SOS Méditerrannée

Quinze auteurs, quinze illustrateurs, trois relecteurs et deux anthologistes composent l’équipe qui propose son projet en financement participatif sur Ulule. Soutenus entre autres par la maison d’édition indépendante les Moutons électriques et par le Syndicat des écrivains de la Langue Française, ils usent de leurs plumes, de leurs pinceaux ou de leurs connaissances pour venir en aide à l’association humanitaire SOS Méditerranée.



L’objectif du projet collectif est maintenant atteint et l’anthologie pourra d’ores et déjà voir le jour, mais la trentaine d’artistes à l’origine de l’initiative ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, chaque contribution supplémentaire ajoutée durant les 29 jours restants sera reversée directement à l’ONG SOS Méditerranée en plus de l’intégralité des fonds déjà récoltés (une fois les frais de port et de fabrication décomptés).







Sur la page Ulule du projet, le collectif est totalement transparent sur la répartition des financements et décrit son projet ainsi : « indépendantes de toute structure éditoriale, 33 personnes, auteurs, illustrateurs et éditeurs, se sont réunies pour participer bénévolement à ce geste de solidarité, modeste, mais concret ».

L’anthologie présentera 15 nouvelles et 15 illustrations originales, livrant les visions imaginaires et fantastiques de chacun sur l’exil et le départ forcé. De tous horizons, la diversité est assurée dans l’écriture et l’illustration comme dans l’engagement.



La fantasy, la science-fiction, le gore, la dystopie, les auteurs n’épargnent aucun style et se prêteront à l’exercice. On retrouvera par exemple la plume de Dominique Warfa, Brice Tarvel, Christine Luce, Jean-Philippe Jaworski ou encore Dominique Douay.



Et les illustrations seront aussi éclectiques que les textes. Ainsi on retrouvera la vision de Philippe Caza, Melchior Ascaride (lauréate du prix Imaginales en 2016), Tanxxx ou encore Joseph Vernot.