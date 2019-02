Sous la “Surface”, qu'est-ce qu'Olivier Norek peut-il bien nous réserver ?

Olivier Norek - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Olivier Norek - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Lieutenant de police, Olivier Norek est auteur de Code 93, Territoires et Surtensions, couronné par le grand prix du Polar européen décerné par Le Point et par le prix des lectrices de Elle.Il a conquis la critique autant que le public avec son dernier roman, Entre deux mondes, récompensé par le prix Étoile du Parisien et traduit dans plus de 10 langues. Avec Surface, c'est une autre exploration qui se profile...Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture.Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle trop les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ?Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier...[à paraître 11/04] Olivier Norek – Surface – Michel Lafon – 9782749934983 – 19,95 €