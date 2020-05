crédit Les Avrils



Retour de la librairie, en ce 11 mai, certes, mais assurément pas dans la plus grande simplicité. Pour la maison qui avait recruté Sandrine Thévenet et Lola Nicolle afin de monter ce label de littérature française, le temps est… à la patience.« Le plus grand flou règne encore sur la réouverture de nombreux points de vente. Pour ceux qui peuvent ouvrir, mille questions se posent : responsabilité sanitaire, réorganisation des espaces, problèmes de trésorerie, de stocks », souligne-t-on.De fait, et le constat est déjà opéré, les libraires ont eu à faire des choix et réduire l’assortiment pour la reprise.« Soutenir la librairie, c’est aussi la laisser respirer dans les mois qui viennent. Donner les meilleures chances de succès à nos auteurs et à leurs livres, qui le méritent tant, c’est avant tout choisir le meilleur moment de publication pour eux », continue le groupe.Pour découvrir la collection Les Avrils, repoussée une première fois au 8 avril, puis au 3 juin, il faudra patienter jusqu’en 2021.Deux auteurs devaient inaugurer la collection : Raphaël Alix avec Le Premier Homme du monde et Alexandra Matine avec Les Grandes occasions.