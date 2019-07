Soutenir les écritures dramaturgiques contemporaines d'Afrique et des Caraïbes

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans le cadre du plan langue française et plurilinguisme annoncé par le Président de la République en mars 2018 et sa déclinaison par le ministère de la Culture, l'Institut français lance le fonds d'aide à la production des écritures dramaturgiques contemporaines d'Afrique et des Caraïbes, nommé « Des mots à la scène ».Ce fonds spécifique permettra de mettre en valeur les auteurs et autrices du Sud, peu connus ou joués, en soutenant la production de leurs textes. Les objectifs de ce nouveau dispositif sont multiples : il s'agit de promouvoir des mises en scènes de textes de jeunes auteurs francophones en augmentant les moyens de production et de participer à la mise en place de réseaux de diffusion.Toutes les phases dédiées à la production pourront être accompagnées : recherche, écriture, création, diffusion. Pour être éligible, un projet doit impliquer au moins un partenaire artistique. Le porteur doit être en lien avec un partenaire fortement impliqué dans sa réalisation par la structure porteuse de la création (compagnie, lieux, collectif ...) installés dans l'espace francophone en Afrique et dans les Caraïbes.L'ambition du fonds est de favoriser les co-productions avec des acteurs internationaux au service de ces acteurs, d'intervenir en amont de nouvelles productions et de fédérer de nouveaux partenaires. Le premier appel à projets est financé grâce aux « moyens nouveaux » adressés aux opérateurs et lieux de la création francophone par le ministère de la Culture, comme annoncé lors de la dernière fête de la francophonie.Le fonds « Des mots à la scène » s'élève à 150.000 € en 2019 et sera ouvert sur le site institutfrancais.com dès le 24 juillet. Les premiers lauréats seront annoncés lors de la prochaine édition du Festival des Francophonies à Limoges en septembre prochain.