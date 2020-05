Soutien à Joann Sfar : “Nous ne nous tairons pas.”

Pour dire le fond de ma pensée, je ne peux pas croire un instant que les 24 membres du conseil d’administration de la SGDL soutiennent cette démarche. Parmi eux des auteurs, des éditeurs et divers acteurs de la filière livre. Je ne peux pas croire qu’ils valident cette attitude honteuse à mes yeux. Pas plus que je ne peux imaginer les adhérents de la SGDL favorables au fait que leurs cotisations servent à attaquer un auteur en justice parce qu’il ose critiquer la situation actuelle.

Joann Sfar (via Facebook)









Un événement sans précédent, qui agite le Landerneau au lendemain du déconfinement. Joann Sfar sur France Inter affirme que la SGDL représente mal les auteurs, et perçoit de l’argent qui n’est pas fléché vers ces derniers Dans un habile jeu rhétorique, l’association diffuse un communiqué et fait glisser les propos du dessinateur, sensiblement. « Ce 3 avril dernier, la SGDL a été chargée par le Centre national du Livre de la gestion du Fonds d’aide d’urgence aux auteurs. En tant qu’organisme reconnu d’utilité publique, la SGDL accomplit cette mission sans percevoir de frais de gestion et n’a reçu pour cela aucune subvention », peut-on lire.Problème : Sfar n’a jamais évoqué ce fonds, jamais parlé d’argent public. La SGDL aurait voulu construire les motifs de sa propre accusation qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Sollicités sur ce point, ni le directeur général ni le président n’ont d’ailleurs répondu.Et voici qu’arrive ce qui devait arriver : une pétition. Soutien à Joann Sfar, clame le texte, qui retrace l’historique de cette abracadabrantesque situation.« Cette institution attaque Joann Sfar en justice pour diffamation, prenant personnellement contre elle les propos désillusionnés de l’auteur sur la gestion de la crise pour leur profession. Cet organisme privé s’est vu doté de deux millions d’euros durant la crise sanitaire, à la fois par l’État et les organismes de gestion collective, pour redistribuer des aides aux auteurs selon des critères très restrictifs et inadaptés à nos métiers. Ce dispositif est jugé inadéquat par beaucoup d’auteurs », peut-on lire.Et de dénoncer la plainte pour diffamation — assimilée pour certains à un « procès (ou poursuite) — bâillon », méthode généralement utilisée par les grands groupes comme mesure d’intimidation. Alors, paradoxe ? Comment défendre les auteurs et leur liberté d’expression, si face à une critique, la réponse est juridique ?« La Société des Gens de Lettres attaque-t-elle en justice les maisons d’édition aux pratiques illégales ? Non. La Société des Gens de Lettres attaque-t-elle en justice notre organisme de sécurité sociale, qui a illégalement “oublié” le prélèvement de cotisations de 190.000 artistes-auteurs en France depuis 40 ans ? Non. Mais aujourd’hui, cette institution décide de faire pression sur l’un d’entre nous, pour le faire taire. Nous ne nous tairons pas. »La pétition vient d’être lancée, et pose deux demandes :– Que la Société des Gens de Lettres retire immédiatement toute démarche juridique à l’encontre de l’auteur Joann Sfar.– Que l’État organise rapidement des élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sens large (écrivains, scénaristes, plasticiens, dessinateurs, vidéastes, sculpteurs, etc) afin d'élire des représentants professionnels de SYNDICATS réellement représentatifs auprès des pouvoirs publics.On peut, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, la consulter à cette adresse illustrations © Marc Lizano