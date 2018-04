Soutien à la Fondation Alliance Française, “fragilisée depuis quelques mois”

Les Présidentes et Présidents des Alliances Françaises de France ont, ce mardi 24 avril, adressé aux pouvoirs publics un courrier de soutien à la Fondation Alliance Française et à son président M. Michel Doulcet.





Ce courrier, qui intervient dans le contexte de fragilisation que la Fondation Alliance Française connaît depuis quelques mois, vise à rappeler le travail essentiel que celle-ci réalise chaque jour au service des 27 Alliances en France. Et notamment la dynamique de réseau et les projets de services communs, en particulier grâce au poste de délégué général qu’elle a pu créer avec l’appui du ministère de la culture.

La Fondation Alliance Française « depuis sa création » permet aux Alliances Françaises de France « d’être plus visibles au sein du réseau des Alliances Françaises », d’être mieux identifiées « dans [leurs] diversités régionales en montrant à tous les offres de formations et d’activités culturelles [qu’elles proposent] ». La nomination du délégué général, en septembre dernier, a amplifié « cette interconnaissance » au sein du réseau. « Par les nombreux échanges et la coordination des actions de communication, il contribue à renforcer la structuration du réseau ».

Les Alliances Françaises de France réitèrent, par la « Charte de l’Alliance Française [qu' elles ont] signée », « [leur] attachement aux valeurs de l’Alliance Française » et leur engagement « à les faire vivre à travers des actions d’animations culturelles liées à [leurs] particularités régionales et un enseignement de la langue française ancré dans la diversité de [leur] patrimoine culturel ».



Garante du mouvement Alliance Française, et conformément à ses statuts, la Fondation Alliance Française a pour mission la protection internationale de la marque Alliance Française. La Charte de l’Alliance Française est un des attributs de la marque.

Le courrier des Présidentes et Présidents des Alliances Françaises de France, en date du 24 avril 2018, est reproduit ci-dessous dans son intégralité.

Nous, Présidentes et Présidents des Alliances Françaises de France, réunis à Bordeaux les 5 et 6 avril derniers, souhaitons exprimer par la présente notre soutien à la Fondation Alliance Française et à son président M. Michel Doulcet, Président de la Fondation Alliance Française.



Depuis sa création, la Fondation a permis à nos établissements d’être plus visibles au sein du réseau des Alliances Françaises. En effet, par la présence au conseil d’administration de la Fondation d’un représentant des Alliances Françaises de France, nous pouvons être identifiés dans nos diversités régionales en montrant à tous les offres de formations et d’activités culturelles que nous proposons dans nos catalogues et que nous construisons sur demandes.



Cette identification a eu des retombées bénéfiques aussi bien au niveau national qu’au niveau international et encore régional ; elle a été possible grâce à la représentation de nos associations dans un premier temps par M. Alain Degenne puis actuellement par M. Frédéric Berthoz.



Depuis la nomination d’un Délégué général des Alliances Françaises de France, cette interconnaissance s’est amplifiée. M. Matthieu Juin-Levite, après son tour de France des Alliances, est aujourd’hui en mesure de dialoguer avec les autres Délégués généraux et promouvoir nos spécificités. Par les nombreux échanges et la coordination des actions de communication, il contribue à renforcer la structuration du réseau.



Nous souhaitons vivement que cette cohésion des Alliances Françaises de France se renforce et que la dynamique des échanges débouche à court terme sur une circulation plus grande entre les Alliances Françaises dans le monde incluant celles de l’Hexagone.



Par la Charte que nous avons signée, nous réitérons notre attachement aux valeurs de l’Alliance Française et nous nous engageons à les faire vivre à travers des actions d’animations culturelles liées à nos particularités régionales et un enseignement de la langue française ancré dans la diversité de notre patrimoine culturel.



Nous précisons que l’Alliance Française de Paris Ile de France ne s’associe pas à notre démarche.

Les Présidentes et Présidents des Alliances Françaises de France