Soutien aux libraires et auteurs : suivre le Bibliothon en direct

Le programme de la journée, légèrement décalé, est le suivant :



12h - 13h • introduction de Bulledop • Table ronde sur l'après confinement avec Samantha Bailly, Mickael Palvin, Vincent de BD Fugue Annecy. Animée par Bulledop



13h-14h • Pastilles Marie Pavlenko, Moody take a book, Agnes Ledig et d’autres invités surprises • Blind test Harry Potter par Ben HPTS • Pastilles de Adrien Tomas, Fannyfique, Valerie Perrin, Alexandre Galien



14h-15h • Table ronde : la BD part en live ! avec Arleston, Lambda, Gije. Animée par Jeannot se livre. • Pastilles de Erika Boyer, Audrey Alwett, Flore Vesco et d’autres invités surprises



15h-16h • Les p'tits dops avec Margaud liseuse • Pastilles de Bailly, Revol, Arleston, Cy, Vareille, Lilibouquine et d’autres invités surprises • Dessin en direct par Yatuu



16h-17h • Pastilles de Mathias Malzieu, Celine Holynski, Melissa da costa, et d’autres invités surprises • Table ronde : La SFFF part en live, avec Gabriel Katz, Audrey Alwett et Adrien Tomas. Animée par Saefiel.



17h-18h • Cours de yoga avec Les astuces de Margaux • Live Dessin avec Cy • Pastilles de Cy, Gije, Anne-Marie Revol, Michel Bussi, Olicard et d’autres invités surprises



18h-19h • Table ronde : Wattpad avec Mathieu Guibé et Marie Anhilo. Animée par Nine Gorman • Pastilles d’epenser, Gije, Alexandre Galien, Anne-Marie Revol, Marie Pavlenko, Mathias Malzieu



19h-20h • Table ronde : Ces livres qui font du bien, avec Valerie Perrin, Agnes Ledig et Celine H. Animée par Ouidad. • Pastilles d’Olivia Ruiz, Raphaelle Giordano, Cy, Lilibouquin et d’autres invités surprises



20h-21h • Table ronde : Conseils pour se lancer en tant qu'auteur/autrice, avec Betty Piccioli, Manon Fargetton et Roxane Édouard. Animée par Nine Gorman. • Pastilles de Valerie Perrin, Sophie Tal men, Lili bouquine, et d’autres invités surprises



21h-22h • Table ronde : Autrices engagées, avec Cy, Clementine Beauvais, Anne-fleur Multon. Animée par Cordelia. • Pastilles de Shades of Lola, Alicia Garnier, Betty Picciolli et d’autres invités surprises



22h-23h • Concert en direct d’Anne Sila • Pastilles de Flore Vesco, Christophe Arleston, Samantha Bailly, Mathias Malzieu, REvol et d’autres invités surprises



23h-00h • Table ronde : Les créateurs partent en live, avec Doc seven, Margaux, Gastronogeek, epenser. Animée par Bulledop. • Pastilles de Doc Seven, Gije, Yatuu, Malzieu, et d’autres invités surprises



00h • Conclusion par Bulledop

00h30 • Hibernation de Bulledop jusqu’à la fin du printemps

Si la diffusion connaît pour l’heure quelques difficultés techniques, le Bibliothon ne devrait plus tarder.Les internautes peuvent également faire des dons à deux organisations défendant des professionnels fragilisés.Il sera ainsi possible de soutenir l’association Initiales , qui vient en aide aux librairies indépendantes dans le besoin ou/et de soutenir les actions de la Ligue des auteurs professionnels , composée uniquement d’auteurs bénévoles qui luttent au quotidien pour faire respecter les situations de non-recours dont sont victimes leurs pairs.