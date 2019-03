Soyez « futés », découvrez le guide touristique de la Corée du Nord

L'émergence progressive d'un petit lectorat





Un voyage conseillé pour mieux “apprécier” notre liberté

Le pays, dirigé avec fermeté par Kim Jong-Un, est considéré comme l'un des lieux les plus inaccessibles du monde. Selon France Inter, l'un des seuls intérêts pour la Corée du Nord pour accueillir les touristes serait d’obtenir des devises étrangères.Seuls quelques privilégiés, tels que l'écrivain Yann Moix, ont pu se vanter d'aller se promener sur ce territoire pas franchement attirant sur le papier. Pourtant, Dominique Auzias, le cofondateur des éditions du Petit Futé, s'est rendu compte de l'émergence d'un petit lectorat autour de ces pays déconseillés par le Quai d'Orsay :« On s'aperçoit, depuis plusieurs années, que des guides sur des pays fermés ne sont pas achetés que par des gens qui vont se rendre dans le pays, a déclaré le cofondateur du Petit Futé pour France Inter. On a fait un guide sur la Sibérie il y a plus d'une vingtaine d'années, beaucoup de gens qui avaient lu Michel Strogoff voulaient savoir comment c'était. Ou alors, concernant notre guide sur l'Afghanistan, ceux qui avaient lu Les Cavaliers de Joseph Kessel ou qui avaient des membres de leur famille dans une ONG ou dans l'armée en partance pour le pays voulaient savoir ce qu'on mangeait dans ces pays ou quelle était leur histoire ».Les 200 pages de l'ouvrage essayent malgré tout de nous mettre l'eau à la bouche avec les différents monuments dédiés à Kim Jong-un (le Grand Soleil du XXIème siècle, pour les intimes), l'histoire du pays ainsi que les parades militaires lors des jours considérés comme fériés.Toujours selon Dominique Auzias, l'ouvrage a été publié afin de donner envie aux lecteurs de « comparer ce que l'on nous dit dans nos médias de tous les jours et la réalité ». Néanmoins, les éditeurs mettent bien en garde les curieux en cas de visite. Il est fortement conseillé de visiter le territoire avec l'aide d'une agence de voyages, à moins d'être jeté dehors par les autorités locales.« Le vrai plus d'un voyage en Corée du Nord, c'est qu'en rentrant en Europe, on apprécie beaucoup plus la liberté dont on dispose après en avoir manqué sur place » peut-on lire à la page 8 de l'ouvrage.Si les ventes dans les pays francophones n'ont pas l'effet attendu, les éditeurs se tourneront vers une traduction russe et/ou chinoise, en vue des bonnes relations qu'entetiennent ces pays avec la Corée du Nord. Eh oui, il faut rester fut'-fut' en toutes circonstances.via France Inter