Spider-Man, Gollum et Sherlock Holmes sur la PS5 de Sony

Pas encore de prix, une mise en vente en fin d'année 2020, mais déjà une trentaine de jeux annoncés, voilà de quoi réjouir les joueurs, particulièrement impatients à l'idée de découvrir la dernière console de Sony. La PlayStation cinquième du nom fera face à son habituelle concurrente, une nouvelle version de la Xbox de Microsoft, elle aussi disponible en fin d'année.Parmi les jeux annoncés, Spider-Man : Miles Morales, la suite du jeu sorti sur PS4 en septembre 2018. Comme le titre l'indique, le joueur devrait incarner cette fois Miles Morales, et non Peter Parker, pour combattre une nouvelle menace... Le jeu est développé par Insomniac Games, qui avait déjà pris en charge le précédent volet. Le jeu devrait être disponible au lancement de la PS5.Sherlock Holmes : Chapter One racontera la naissance et les premières enquêtes d'un détective légendaire, le fameux Sherlock Holmes. Le studio ukrainien Frogwares, qui a déjà signé plusieurs jeux autour de l'univers des romans d'Arthur Conan Doyle, signe ce jeu attendu en 2021. Le studio a récemment sorti The Sinking City , inspiré des romans de Lovecraft.Autre licence d'envergure à s'inviter sur les consoles next-gen, Le Seigneur des Anneaux. Avec un jeu un peu particulier, The Lord of the Rings : Gollum, qui proposera au joueur d'incarner Gollum alors que ce dernier vient de s'emparer de l'Anneau unique forgé par Sauron... Le jeu devrait sortir en 2021, porté par le studio Daedalic Entertainment, déjà responsable d'une adaptation du roman de Ken Follett , Les Piliers de la Terre, en jeu vidéo.