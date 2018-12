Spirou, Lucky Luke ou encore Marsupilami s'animent chez Wakatoon

Les maisons d’édition Dargaud, Dupuis, Le Lombard et leur agent Médiatoon Licensing ont choisi de confier les personnages et licences Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou, Marsupilami et Yakari à Wakatoon, société spécialisée dans la création de livres de coloriages interactifs. À l'aide de la technologie développée par Wakatoon, ces personnages cultes de la BD s'animeront sur les écrans...

Le partenariat signé entre Wakatoon et Mediatoon donnera naissance à une gamme de cinq cahiers de coloriage à l’effigie des personnages de Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou, Marsupilami et Yakari, tous publiés par les maisons du groupe Media-Participations.Les différents albums seront en librairie dès le 11 janvier, pour un prix de 9,95 €. Les cahiers seront composés de 8 pages à colorier qui, une fois photographiées avec son smartphone ou sa tablette, engendreront un véritable dessin animé de plus de cinq minutes à l'aide de l'application Wakatoon, gratuite.La société Wakatoon, créée fin 2014 par Pierrick Chabi, a mis au point un système qui permet d’animer facilement les coloriages des différents albums, pour « éloigner les enfants de l'écran », nous expliquait le fondateur , à Francfort, en 2017.