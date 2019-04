Splendeur de géométrie, la bibliothèque d'Exeter de Louis Kahn

Gunnar Klack, CC BY SA 2.0 Gunnar Klack, CC BY SA 2.0





C’est en 1965 que la Phillips Exeter Academy mandate l’architecte Louis I. Kahn pour réaliser une bibliothèque, adossée à son école. Depuis quinze années, les responsables cherchaient un projet qui soit tout à la fois spécial et unique. Mais les multiples propositions exposées n’ont jamais abouti.Ce que l’Académie souhaitait, c’est une association avec un extérieur de briques, qui puisse être assorti aux bâtiments géorgiens de l’école, tout en apportant un confort et des espaces intérieurs propices à l’étude.L’idée de Kahn, qui reposait prioritairement sur le recours à la lumière naturelle, a fini par convaincre, tout en respectant l’ensemble des principes exigés. Outre la bibliothèque, l’architecte avait également la responsabilité d’une salle à manger, pour les élèves.C’est pourtant une austérité glaçante qu’affiche la quadiralatérale bibliothèque, quand on la découvre…Le lieu devait héberger quelque 250.000 ouvrages, et pouvoir accueillir les 400 étudiants présents. L’architecte leur offrit alors un espace individuel, un carrel, avec un éclairage naturel. Comme une chambre d’étude à l’intérieur de l’ensemble, située bien entendu à proximité des fenêtres. Les livres, eux, sont accessibles à chaque étage, sans aucune porte pour garantir la fluidité des déplacements. (voir Wikiarquitectura ).Arte permet de retrouver un reportage de Richard Copans, réalisé en 2015, pour entrer au cœur de ce véritable trésor. A consulter sans restriction.